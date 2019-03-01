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Зона "русского мира"

Сербский наемник-снайпер свободно посещает МИД России

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
01 марта 2019

Иностранный наемник-снайпер воевавшие на стороне России против Украины на Донбассе вдруг превратился в сербского «журналиста».

Хочешь стать российским журналистом? Нет проблем! Достаточно снять камуфляж, отложить в сторону снайперскую винтовку – и ты уже не российский боевик, а российский журналист, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Сербский снайпер Деян Берич, известный как «Деки», и Мария Захарова обсуждают успехи украинской арми.

«Деки», так же подчеркнул, в своем вопросе, что оккупационные силы в ОРДЛО с начала этого года потеряли не менее 70 человек личного состава. Он так же призывает Россию прекратить «украинские зверства» призывая к вмешательству в выборы в Украине.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Деян Берич, донбасс, Мария Захарова, Россия, Сербия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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