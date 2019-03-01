Лукашенко согласен создать единую валюту с Россией

Эмиссионный центр предполагается разместить в России, в городе федерального значения Санкт-Петербург.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а «общий рубль». Он заявил об этом в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в пятницу в Минске, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня нам предлагают валюту. Он, президент РФ Владимир Путин, мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль… Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – сказал Лукашенко.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

«И главное – эмиссионный центр. Он мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю – нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», – отметил Лукашенко.

Напомним, ранее глава Беларуси заявил, что считает Российскую Федерацию основным союзником.

Лукашенко также говорил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.

«Интерфакс-Украина»