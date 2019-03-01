В России от искусства требуется извинения. Боец Хабиб Нурмагомедов выступил против спектакля «Охота на мужчин»

В Дагестане продолжается скандал после показа спектакля «Охота на мужчин».

Борец Хабиб Нурмагомедов потребовал наказать «виновных» в показе спектакля в республике. Его поддержали местные власти, а актеры уже извинились перед спортсменом в соцсетях, пишет на страницах телеканала «Настоящее Время» Сайхан Цинцаев.

В центре сюжета спектакля «Охота на мужчин», возмутившего Нурмагомедова, – замужняя женщина, которая знакомится с молодым интеллигентом и превращает его жизнь в хаос. Артисты из Москвы показали этот спектакль в Дагестане 23-го февраля. Ролик с премьеры разошелся в местных пабликах и вызвал гнев Нурмагомедова, который уже не раз высказывался на тему нравственности в регионе.

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел», – написал боец в инстаграме.

За высказыванием популярного в Дагестане Нурмагомедова последовали угрозы артистам и организаторам спектакля от его фанатов. Через некоторое время актеры спектакля Станислав Бондаренко и Иван Жидков извинились в соцсетях, а высказавшийся в поддержку артистов блогер Денис Косяков удалил видео и твит – после того, как тоже получил угрозы.

«Я Иван Жидков, Актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов. От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю», – написал Жидков.

«Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса,которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же…», – подчеркнул в свою очередь актер.

«У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго. Нас пригласили , мы с радостью приехали. То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане», – отметил Жидков.

«Еще раз приносим свои извинения! P.S. Всем мир», – резюмирует свой пост актер.

Хабиба Нурмагомедова и его фанатов поддержали местные чиновники, общественники и богословы. По их мнению, приезжие артисты должны учитывать особенности региона при организации культурных мероприятий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал конфликт так: «Сила нашего государства в его многонациональности и многоконфессиональности. Естественно, в разных субъектах есть свои традиции, которые, конечно, нельзя не учитывать».

«Тем, что вы делаете, мне кажется, вы отворачиваете людей от ислама. Непривлекательны эти действия. Непривлекательно насилие, угрозы, мат, грязные разборки и угрозы расправой», – обращается к блюстителям нравственности в республике дагестанский журналист Анна Гаджиева.

Напомним, что в конце 2017 года в России предложили создать телеканал для извинений. Такая инициатива поступила после очередного скандала и принесенных публично извинений телеканалом ТНТ.

В России предложили создать специальный канал для извинений, которые столь часто стали произносится по различным поводам в России. С такой инициативой выступил Telegram-канал «Политота». Поводом к этому послужил видеоролик созданный российским телеканалом ТНТ, в котором они приносят извинения ингушскому народу.

«С хорошим почином выступил канал ТНТ создав ролик с извинениями. Вообще, практика извинений все чаще и чаще появляется в СМИ», – комментирует видеоролик Telegram-канал.

Поводом к появлению этого видеоролика стал инцидент произошедший после показа 8 декабря выпуска «Comedy Woman». В сценке, которая вызвала негодование в Ингушетии, речь шла о хозяйке эскорт-агентства, которая отчитывала свою подчиненную, девушку из Ингушетии.

Программа вышла 8 декабря, а уже 11 декабря у стен офиса ТНТ собралась толпа уроженцев Ингушетии, которые потребовали извинений от команды «Comedy Woman» в полном составе со сцены во время очередного выпуска на ТВ.

Администрация канала не выпускала работников из офисов до тех пор, пока к зданию не приехало два автомобиля ОМОНа. «Новости Ингушетии» уточняют, что о ситуации было доложено главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Вслед за публичными извинениями коллектива «Comedy Woman» ролик со своими извинениями выпустил коллектив самого телеканала ТНТ. Вызвавшая скандал сцена передачи была вырезана из всех повторов и удалена практически со всех ресурсов.

«Мы же предлагаем не мелочиться, а создать отдельный канал для извинений и уже придумали для него название, – «ИзвиниТВ», – заявляет Telegram-канал «Политота».

«Политота» даже придумала слоган для будущего телеканала «ИзвиниТВ»:

«Ты еще не извинился? Тогда мы едем к тебе!», – пишет Telegram-канал.

«Украинско-российское обозрение» напоминает о том, что в последнее время Чеченская Республика в России стала играть заметную роль во внутренней и даже во внешней политике, говорят даже об исламизации России. Именно лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров первым потребовал публичных извинений. В свою очередь это порождает идеи дать независимость Чеченской Республике.

Сайхан Цинцаев, «Настоящее Время»