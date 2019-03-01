Россия может начать новую газовую войну против Украины, – Климкин

Россия будет использовать любые средства для оказания давления на украинские власти и транзит газа – это один из рычагов такого российского давления.

После сооружения «Nord Stream 2» Россия уже не будет придерживаться никаких правил. Такое мнение Польскому радио высказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Безусловно, Россия сорганизует новую газовую войну, если «Nord Stream 2» будет построен. Она использует любые средства, или это внезапное падение давления в трубе… Такие провокации будут, как только «Nord Stream 2» будет построен. И любые гарантии со стороны России… Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно», – сказал он.

По словам Климкина, сооружение «Nord Stream 2» представляет опасность для всего региона.

«Очень большая угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает в отношении нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд кубов газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?» – сообщил он.

В этом году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если Россия и Украина не смогут договориться о транзите газа и «оставаться проблемы с «Северным потоком-2», то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

«Укринформ»