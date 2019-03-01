Работа и жизнь в «ДНР». Как России удалось распределить бедность на оккупированном Донбассе

В оккупированной части Донбасса России удалось равномерно распределить бедность.

Критерий истины любой экономической системы – «сухой остаток» в карманах обычного труженика. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, сколько же зарабатывают в Донецкой народной «республике». В представленном на страницах «Деловой Столицы» материале Алексей Кущ рассказывает как обстоит дело в сфере труда и доходов населения в «ДНР».

Минимальная «минималка»

На данный момент структура доходов населения так называемой «ДНР» основная масса общества находится на уровне черты выживания, в то время как отдельные, малочисленные социальные подгруппы чувствуют себя достаточно неплохо.

Если бы в «ДНР» кто-либо попытался провести расчет такого статистического показателя как коэффициент Джини для оценки глубины расслоения общества данного региона по отношению к среднему уровню дохода, то он бы получил почти «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы или «Утопию» Томаса Мора. Ведь региональный показатель коэффициента Джини был бы максимально приближен к нулю, свидетельствуя о том, что общие региональные доходы практически поровну распределяются между базовыми социальными группами населения. Вот только медиана этого распределения проходит на крайне низком уровне, фактически по черте физиологической выживаемости.

Структура доходов населения региона состоит из трех ключевых частей: заработная плата, в первую очередь в бюджетных и квазигосударственных предприятиях, социальные трансферты и доходы от предпринимательской деятельности. Именно первые две группы доходов и составляют основную часть денежных средств населения. Если все же отдать пальму первенства, то это будет зарплата.

Ее минимальное значение составило 2,5 тыс. рублей в месяц или 1,25 тыс. грн (официально размер минималки в «ДНР» не закрепляется), что в три с лишним раза меньше чем на контролируемой территории Украины (далее – КТУ). При этом средняя зарплата в 2017-м году составила 10,13 тыс. рублей, или примерно 5 тыс. грн. Если сравнить данный показатель с зеркальным значением по стране, получим уже полуторное отставание ОРДЛО от КТУ.

Вообще система минимальной зарплаты в ОРДЛО очень напоминает соотношение соответствующих зарплатных индикаторов в Украине образца 2013 г.: тот же глубокий отрыв минимального уровня от среднего. На данный момент разница между минималкой и средним значением в Украине составляет примерно 1:2,5. В то же время в ОРДЛО данный разрыв усиливается до 1:4.

Где больше

Тем не менее происходящие в «ДНР» процессы по активации имеющегося промышленного потенциала нашли свое отражение и в динамике средней зарплаты: общий прирост трудовых доходов увеличился за три года в 1,5 раза.

С другой стороны, интересные данные дает сопоставление зарплатных параметров «ДНР» и КТУ.

Здесь несколько иной результат. В 2015-м один житель «ДНР» в среднем получал 80% от уровня зарплаты на контролируемых территориях. Примерно такой же диспаритет наблюдался и годом позже. Но в 2017-м отношение средней зарплаты в ДНР к КТУ составило 71%, уменьшившись на 9%. Здесь существенную роль сыграла экономическая блокада ОРДЛО, которая повлияла как на уровень производственной загрузки местных промышленных и добывающих предприятий, так и на оплату труда в них.

Медиана прошла по Донецку

В так называемом республиканском центре занятости в 2017 г. было заявлено почти 8 тыс. трудовых вакансий, среди которых минимальная зарплата оставляла 2,5 тыс. рублей, а максимальная – 24,2 тыс. руб.

В 2017-м медианный уровень трудовых доходов населения составил 9,6 тыс. руб., или 4,8 тыс грн. Выше него расположились такие промышленные центры как Донецк, Старобешевский район (объясняется наличием крупных энергетических объектов), а также угольные районы – Шахтерск, Ждановка, Торез, Снежное, Кировское и промышленное Енакиево.

В зоне ниже среднего медианного уровня оказались центры регионального машиностроения и химической промышленности, то есть отраслей максимально пострадавших в результате военных действий и экономической блокады. Сюда стоит отнести Макеевку, Харцызск, Горловку, Амвросиевский, Тельмановский и Новоазовский районы, Докучаевск, Ясиноватую и Дебальцево.

В самом Донецке, заработную плату выше среднего уровня получают лишь 36,7% работающих. Самые высокие зарплаты в «ДНР» зафиксированы в городе Кировское, где платят в среднем на 21% больше, чем в целом по региону. Это объясняется наличием там самого крупного угледобывающего предприятия непризнанной республики – шахты «Комсомолец Донбасса». Примерно на те же 20-25% от среднего уровня, но уже со знаком минус, отстают Докучаевск, Ясиноватая и Дебальцево.

Потребительская пастораль в стиле «соцреализма»

В 2018 г. так называемым Институтом экономических исследований «ДНР» был проведен интернет-опрос жителей непризнанной «республики», который выявил следующую картину. Из почти ста опрошенных, 68% имели высшее образование, причем 52% не были задействованы в сферах материального производства, то есть это либо бюджетники, либо пенсионеры, либо студенты, либо работники третичной сферы экономики (различные услуги, торговля).

Примерно 35% зарабатывали средства, достаточные для покупки еды, но при этом представители данной выборки испытывали проблемы с приобретением одежды. Еще 36% респондентов могли покупать и еду, и одежду, но не могли позволить себе потребительские товары длительного использования, включая бытовую технику.

В полной мере обеспечивать свои жизненные потребности могли 26% опрошенных.

Среди источников дохода у 51% респондентов была названа заработная плата и пенсии. В структуре расходов, затраты на продукты питания у наименее незащищенных социальных групп составили 70%, еще 10% – на одежду. У тех, кто находится на одну ступень выше, на продукты уходит до 40%, на одежду – до 25%, на лечение – до 10%.

Характерная особенность: невзирая на уровень доходов, на коммунальные услуги практически все группы опрошенных тратят до 15% своих доходов.

Более половины респондентов не имели возможности помогать своим близким родственникам, а те, кто мог – тратили на это не более 5% своих ежемесячных доходов.

Низкий уровень потребительских расходов отражается и на структуре приобретаемых продуктов. Среди наименее обеспеченных, крупу и хлебо-булочные изделия регулярно потребляли 59%, молоко и молочные продукты (67%), мясо (68%), чай и кофе (79%). Более половины вынуждены отказывать себе в консервах, рыбе и алкоголе.

Зато 90% опрошенных, которые представляют группу наиболее обеспеченных, могут себе позволить не только потребление рыбы и консервов, но и фрукты, овощи, другие морепродукты.

Замкнутая фискальная модель

Кто же наполняет бюджет «ДНР» в контексте отчислений из фонда оплаты труда? На данный момент промышленность дает примерно 35% поступлений, образование – 17%, здравоохранение – 15%, транспорт – 7%, прочие – 26%. Уже из этого списка становится очевидно, что индустриальное ядро региональной экономики отошло на второй план. Почти 40% приходится на бюджетные отрасли, такие как образование, медицина и транспорт, который по большей части также «квазигосударственный».

Получается замкнутая фискальная система: за счет бюджетных ресурсов выплачиваются зарплаты работникам бюджетных и так называемых «государственных» предприятий, которые затем возвращают обратно в бюджет часть полученных денежных средств в виде налогов: подоходного (13%) и единого социального взноса (28% – бюджетные организации и 31% – коммерческие).

Социальный блок представлен стандартным набором доплат, льгот и субсидий. Например, единовременная помощь при рождении ребенка (на каждого) составляет 20,6 тыс. рублей, или 10,3 тыс грн, помощь на одного ребенка, над которым установлена опека или попечительство – 4,4 тыс. грн в месяц, или 2,2 тыс. грн (до достижения им 18 лет).

В целом любой прирост бюджетных показателей в «ДНР» тут же конвертируется во всевозможные социальные выплаты, и социальная база их получателей неуклонно расширяется: так, если в 2016-м примерно 120 тыс. человек получили 2,4 млрд руб. всевозможных выплат, то есть в среднем по 20 тыс. руб. в год, то в 2017-м общая сумма выплат составила уже 2,8 млрд руб., и ее получили 167 тыс. человек, при этом средняя годовая выплата уменьшилась до 16,7 тыс. рублей, а удельный вес получателей вырос с 5% населения до 7%.

А минимальный размер пенсии в «ДНР» составляет примерно 3,2 тыс. руб., или 1,6 тыс. грн. При этом, среднее значение данного показателя в 2017-м увеличилось до 4,2 тыс. рублей или 2,1 тыс. грн.

Что касается потребительской корзины, то по состоянию на начало 2018-го года она составляла в «ДНР» примерно 6 тыс. руб., из которых 52% приходилось на продукты питания, 28% на непродовольственные товары, 18% – на услуги, включая и коммунальные, 2% – на налоги.

Рождение новых «элит»

В целом большая часть пенсионеров в «ДНР» пребывают за чертой минимальной потребительской корзины, то есть балансируют на грани физиологического выживания. Единственное, что их еще хоть как-то поддерживает, так это низкий уровень коммунальных услуг и частичная возможность получать пенсию на контролируемых территориях. Что касается работающих жителей региона, то большинство их балансирует на грани самых необходимых потребительских расходов, ведь уровень средней зарплаты максимально приближен к базовой потребительской корзине, то есть возможности накапливать и тратить, например, на отдых или лечение, существенно ограничены.

Но есть и один важный вывод. Примерно 25% населения составляют так называемые местные элиты и «личный состав» вершины формируемой в регионе социально-демографической пирамиды. Именно эта социальная группа, опирающаяся на бюджетные выплаты или локальные схемы эрзацпредпринимательства, и является базовой в электоральной поддержке идеологии «ДНР», включая и голосование на «выборах». Именно она также обеспечивает нужные результаты при всевозможных социологических опросах.

К сожалению, в уполномоченных госструктурах нашей страны, нет базового понимания, как работать с теми или иными социальными группами «ДНР». Ведь для школьников и студентов нужны одни смыслы, для пенсионеров – другие, для местных предпринимателей – третьи. И даже с электоральной «гвардией «ДНР» в размере 25% (а это до полумиллиона человек) нужно создавать коммуникационные коридоры. Если есть желание вернуть людей, а не территории. В противном случае, можно просто торжественно открыть телевизионную вышку на горе Карачун.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»