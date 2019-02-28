Россия замерла в шоке от ужаса. Путин велел «не кошмарить» бизнес, но выполнять никто не будет

Владимир Путин на расширенной коллегии МВД объяснил силовикам задачи своего послания. Главный посыл – не «кошмарить» бизнес.

По словам главы государства, в условиях сложной международной обстановки важно создать оптимальный деловой климат внутри страны. В свою очередь министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетовал, что предприниматели порой сами провоцирую полицейских возбуждать уголовные дела против своих же партнеров. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе сомневается, что тезисы президента будут полностью услышаны полицейскими чинами.

Владимир Путин приехал на расширенную коллегию МВД с главной целью – постараться объяснить полицейским чинам, почему нельзя «кошмарить» бизнес. Это один из главных тезисов послания Федеральному собранию. Днем ранее президент собирал правительство, говорил о социалке, и вот на очереди полиция.

Кроме экономики, конечно же, затронули и непосредственные для МВД направления: борьбу с экстремизмом, терроризмом, то, что молодежь нужно оберегать от чуждого влияния. Глава государства ставил задачи, критиковал и даже жестко потребовал: нечего накручивать статистику – работать надо.

Но главное, как обычно, в конце: уже вне доклада, в доверительной беседе, президент объяснял министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генералам в зале, как важно на нынешнем этапе оберегать нашу экономику. Окружение враждебное – зажимают санкциями, поэтому внутри страны должны быть созданы благоприятные условия для предпринимательства.

«Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся. Эффективный ответ на все внешние ограничения может быть только один – создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны. Это такая вневедомственная задача», – заявил Путин.

Владимир Колокольцев, как бы защищаясь, дал понять, что бизнес сам порой виноват в том, что его «кошмарят». Возникают у них споры между собой, в суды идти не хотят – бегут в полицию, и, что характерно, требуют уголовных дел против партнеров, буквально настаивают.

Видимо, полицейские следователи не могут выдержать столь сильного давления и соглашаются – возбуждают. Президент также вкрадчиво, по-отечески указывает: вы же люди в погонах – на вас ответственность, негоже идти на поводу у подобных бизнесменов. Тем более что порой они полицейским близкие друзья, и эта дружба тоже может быть на чем-нибудь основана. Как таким откажешь?

«Мы же с вами взрослые люди. Просто так с улицы мало кто приходит. Куда идут? К «своим», к знакомым, к приятелям, к каким-то своим теневым партнерам из правоохранительной сферы. Вот туда идут. Это уличные преступления, таким образом на них реакция происходит. А в бизнес-сфере – нет. Надо посмотреть вот на эту сторону дела», – подчеркнул Владимир Путин.

Генералы в зале кивают. Здесь же генпрокурор, председатель Следственного комитета и другие видные силовики. Все понимают, а ситуация почему-то не меняется – из года в год одно и то же. За примером далеко ходить не надо: пока Путин объясняет, как важно сохранить деловой климат, инвестора со стажем Майкла Калви оставляют в СИЗО.

Предпринимательское сообщество в шоке, но оно, как мы знаем, тоже неидеально: не умеют цивилизовано решать вопросы, «кошмарят» друг друга уголовными делами, а силовики в доле. И президент об этом знает, и полицейские генералы. И с судами, видно, тоже не все хорошо, раз туда не идут.

Система порочна, ее нужно менять? Реформировать. Но как, похоже, уже никто не знает – слишком далеко зашло, так что продолжат «кошмарить». Лучше не обольщаться.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»