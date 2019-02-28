В Германии вынесен приговор племяннику российского пропагандиста Киселева

Бывший боевик участвовавший в российской агрессии на Донбассе приговорен к тюремному сроку чуть больше двух лет.

Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселева – племянника телеведущего Дмитрия Киселева – к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности, и в незаконном хранении оружия, сообщает российский телеканал «RTVI».

Следствие установило, что Киселев готовился к участию в боевых действиях на юго-востоке Украины и учился обращаться с оружием в августе 2014 года в Петербурге. СМИ установили, что он перебрался из России в Германию в 1996 года и служил в Ингольштадте и Зальцбурге.

Дело Киселева расследовала баварская прокуратура с конца 2017 года. Поводом для него стало интервью Дмитрия Киселева, которое вышло весной 2016 года на «Радио Свобода» – телеведущий сообщил, что его племянник «воевал где-то под Горловкой».

В 2018 году Сергея Киселева задержали в Болгарии по европейскому ордеру, выдали Германии и арестовали. Суд рассматривал его дело два дня. Подозреваемый дал признательные показания, хотя и настаивал на том, что не совершил убийств.

«RTVI»