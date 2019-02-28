Друг Трамп не поможет Путину. Конгресс США всерьез взялся за кремлевского нацлидера

27 февраля. исторический день: в Конгрессе представлен законопроект, который дает полномочия и поручение американской разведке контролировать личные средства Путина, его окружения и его личную «сеть».

И хотя Конгресс, разведка – и мы все – прекрасно понимаем, что Путин контролирует весь бюджет РФ на манер «общака», а вовсе не только те средства, которые он может оперативно использовать через счета своих бизнесменов, – здесь важен не сам факт установления этого «личного кошелька», пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Здесь важно то, что структуры США и их союзников по НАТО получают возможность законно проверять все транзакции и фиксировать «токсичность». Иначе говоря, к «любительской» карте политолога Е.Минченко «Политбюро» прибавится еще одна – но уже профессиональная – от разведсообщества США – карта, где по окружностям расположены «кошельки Путина». Это очень полезно, познавательно.

программная статья Медведчука хороша только тем, что сегодня, в день ее выхода, при запросе "статья Медведчука" ты… Опубліковано Александром Морозовим Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Год назад примерно в это время я, – вспоминает Морозов, – сидел в консульстве США в ожидании визы и в этот момент пошли новости «CNN» про то, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон. Лица комментаторов были искажены нескрываемым изумлением.

А я думал в тот момент так: Трамп – «дурной», поэтому у Путина открывается возможность года два морочить ему голову – бла-бла, «поладим», создадим комиссии, будем встречаться два раза в год. Европейцы сидели бы с отвисшими челюстями.

Конечно, это бы кончилось ничем (сколько не заглядывай в душу «Володи», как Буш – ничего там не увидишь), но это неважно, поскольку эти два года можно было бы записать себе в актив. Однако Путин – испугался.

год назад примерно в это время я сидел в консульстве США в ожидании визы и в этот момент пошли новости CNN про то, что… Опубліковано Александром Морозовим Середа, 27 лютого 2019 р.

И не просто «замкнулся в себе», а продолжил игру в воображаемый «метафизический конфликт с США» а-ля «борьба двух систем». Задним числом, конечно, интересно – почему? Решил ли он, что такая «дружба» с Трампом напугает своих «пацанов» и они подумают, что он реально решил пойти на компромисс, не поверят ему, – или он взвесил бонусы и потери от дальнейшего непрерывного конфликта с США и решил, что бонусов больше? Неизвестно.

Но – развилка была. Можно было «пойти конем» на разные клетки.

Александр Морозов, Facebook