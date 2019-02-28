Долг «Газпрома» перед «Нафтогаза» увеличился почти на 10% из-за невыполнения решение арбитражного суда

«Газпром» ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его судебное обжалование.

Долг российской компании «Газпром» перед НАК «Нафтогаз Украины» из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» ссылаясь на заявление исполнительного директора НАК Юрий Витренко.

«Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам 2,6 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов», — сказал Витренко.

В сообщении подчеркивается, что «Газпром» ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время «Нафтогаз» начал процессы выполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга «Газпрома» в юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно — и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению «Нафтогаза» уже заморозили активы российской компании.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу «Нафтогаза».

НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

Пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»