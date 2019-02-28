В России составили админпротокол на Facebook и оштрафовали Twitter

В Роскомнадзоре посчитали, что популярные соцсети «нарушили» российское законодательство «о персональных данных». Мировой суд должен вынести решение о наказание Facebook.

Роскомнадзор составил административный протокол на соцсеть Facebook за нарушение российского законодательства, сообщается на сайте российского ведомства.

В заявлении Роскомнадзора говорится, что Facebook нарушил российские законы, поскольку не предоставил информации о локализации баз данных российских пользователей.

В декабре ведомство направляло запрос на предоставление этой информации. Компания Facebook ответила на это требование. Однако, в Роскомнадзоре посчитали, что не получили «юридически значимых» ответов.

21 февраля штраф по той же причине, что и Facebook, получила соцсеть Twitter. А в декабре 2018 года, интернет-поисковик Google был оштрафован на 500 тысяч рублей за невыполнение российского закона, который обязывает подключаться к реестру запрещенных сайтов и исключать их из поисковой выдачи.

Напомним, российский закон «о персональных данных» был принят в 2015 году. Он обязывает как российские, так и заграничные компании хранить данные пользователей на серверах на территории РФ.

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