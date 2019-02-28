В избирательной компании Тимошенко принимают активное участие российские политтехнологи (список)

В избирательной компании Тимошенко принимают активное участие по крайней мере 6–7 российских политтехнологов тесно связанных с Московским патриархатом и возможно с российскими спецслужбами.

Группа российских политологов, интегрированных в украинскую избирательную кампанию, были переброшены из России в Украину в 2014 году. Народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об этом в Facebook.

По его словам, он обнаружил интересные детали о россиянах из схемы подкупа избирателей, в которой фигурируют нардепы из фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко – Валерий Дубиль и Руслан Богдан.

«Мы в Закрытой зоне не раз исследовали вмешательства русской церкви в украинские дела и использования религиозных организаций спецслужбами РФ. Выяснилось , что все русские прибыли в Украину по приглашению УПЦ МП, точнее Черниговского епархального управления этой церкви. в конце концов, можно было и не сомневаться, что УПЦ МП используют для прикрытия в темных антиукраинских делам из России. Итак, с рот интегрированных в украинскую избирательную кампанию россиян таков:

1. Нина Клебанова, российский политтехнолог, лично знакома с Тимошенко и Дубилем, присутствовала на съезде «Батькивщины», тесно работает с К. Матвиенко.

2. Анна Остапчук российский политтехнолог, а также, как она утверждает, – маг, таролог, каббалист. Интересно, что это ей не мешает заниматься религиозной (!) работой. Также прибыла по приглашению УПЦ МП.

3. Борис Коновалов – российский политтехнолог, специалист в части спецтехнологий, занимался избирательными компаниями ряда депутатов «Батькивщины».

4. Сергей Лукин, российский политтехнолог, организатор работы на уровне ряда областей Украины.

5. Роман Мартин – российский политтехнолог.

6. Алекс Шевченко – российский политтехнолог, работавший с 2014 года, но осенью 2018 вернулся в Россию после конфликта с Валерием Дубилем, занимался организацией форумов Тимошенко.

7. Александр Королев, российский политтехнолог, занимался агитматериалами, но вернулся в Россию после конфликта с Валерием Дубилем», – сообщил он.

По его словам, почти все участники этой группы были заброшены из России в Украину в одно время – в июле 2014 года.

«То есть за месяц до того, как российские оккупационные войска вторглись на территорию Донбасса. В последнее время, говорят, чаще всего россиян, оставшихся в схеме, видели в офисе народного депутата Валерия Дубиля на улице Васильковской в Киеве. А вот руководителя группы российских политтехнологов Нину Клебанову сфотографировали на том же скандальном съезде, где выдвинули Тимошенко. Еще рядом с людьми в форме украинских военных! Сегодня в ГБР должны были допрашивать Валерия Дубиля, но он не пришел, хотя мог бы рассказать о нескольких десятках россиян, интегрированных московским патриархатом в украинские выборы. А чем закончилось предыдущее вмешательство российской церкви в события в Украине, мы в Закрытой зоне не раз рассказывали – Крым и Донбасс являются яркими последствиями. И мне трудно представить чем могло бы закончиться вмешательства агентов, прикрытых русским православием, теперь», – подчеркнул он.

Я тут знайшов купу дуже цікавих деталей про росіян зі схеми підкупу виборців, в якій фігурують нардепи з фракції… Опубліковано Volodymyr Ariev Четвер, 28 лютого 2019 р.

Как ранее сообщалось, в Украине была создана преступная организация с участием российских граждан для искажения результатов президентских выборов. СБУ провела более 30 обысков по всей Украине по этому делу.

Также в СБУ уточнили, что создание так называемых «избирательных пирамид» для фальсификации результатов выборов президента курировал один из народных депутатов, которым и оказался народный депутат из фракции «Батькивщина» Руслан Богдан.

«Украинско-Российское обозрение»