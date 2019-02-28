Хроника коллективного помешательства: как остановить поезд российской пропаганды?

Заветная мечта национал-предателя – суд над путинским режимом, то есть руководством страны, его подручными и прихлебателями.

Причем в полном соответствии с юридическими нормами, которые содержатся в УК РФ, и в особенности с законами, принятыми в посткрымские времена. Заранее содрогаясь, вообразим себе эти суды, обвинения, приговоры, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Скажем, по статье, карающей за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, пройдут многие, начиная с самого Владимира Владимировича и кончая создателями тех мультиков, которые стали украшением его прошлогоднего обращения к нации. За организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем сядут и полководцы, и повар с поварятами, и тысячи покуда безымянных героев.

О том, сколько губернаторов, депутатов, чиновников, журналистов пострадают, уличенные в разжигании ненависти к социальной группе «вменяемые россияне» и оскорблении чувств верующих в человеколюбие, страшно даже подумать. Да, они ужасно кровожадны, эти либералы, и только прикидываются гуманистами.

Между тем свести счеты с лучшими людьми нашей страны, их подручными и прихлебателями они пытаются уже сегодня, задолго до наступления эпохи так называемой демократии и люстраций. Бывает, сочиняют какой-нибудь разоблачительный видеоролик и требуют, чтобы запечатленный на нем коррупционер со всеми его поместьями, самолетами, яхтами и коллекционными часами был немедленно задержан.

Невзирая на лица, будь то хоть премьер-министр, хоть олигарх, хоть сенатор, хоть кто. Или травят, не подберу другого слова, бывшую спортсменку, брошенную на молодежную политику, которая всего-то и сказала детям, что начальство непричастно к их появлению на свет. Чистую правду сказала, а ее потом уволили.

Или настаивают на том, чтобы следователи и сотрудники тюремного ведомства, подвергающие заключенных пыткам, предстали перед судом, и даже иногда добиваются своего. Словно уже и нет никакого Путина, а на дворе как минимум оттепель с присущими ей развенчанием культа личности, осуждением чрезмерных зверств и не ведающими своей судьбы палачами.

Или вот свежий пример.

Труженики того подразделения Минобороны, в котором служат наиболее альтернативно одаренные офицеры, придумали новую потеху. Под стать прежним забавам, типа взятия игрушечного рейхстага под Москвой или рок-фестиваля, сопровождаемого танковым парадом и драками десантников.

Теперь они запустили по российским городам агитационный поезд под названием «Сирийский перелом». Акция, приуроченная ко Дню независимости той территории, которую еще контролирует Башар Асад, символизирует российско-сирийское боевое братство и общие наши победы.

Оттого передвижная эта выставка буквально набита режущим, рвущимся, катящимся и летающим железом, которому еще месяц суждено колесить по родной стране – от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, оттуда до Мурманска и опять в Москву. И на каждой буквально станции – веселые развлечения для публики: осмотр трофеев, запись на военную службу по контракту…

Однако не дремлют и либералы. В соцсетях подсчитывают, сколько бабла вложено в эту затею, и не стесняются в выражениях, исчислив ориентировочную сумму. А самые непримиримые пацифисты уличают организаторов представления в различных беззакониях и обращаются к силовикам.

Краснодарские адвокаты Алексей Аванесян, Кондрат Горишний и Юлия Федотова прямо так и пишут: мол, креативщики из Минобороны РФ «не позаботились о соблюдении требований законов «О противодействии террористической деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О противодействии экстремисткой деятельности». Всех, кто разделяет их позицию, они призывают вместе с ними донести это обращение до прокуроров. С тем чтобы никто из преступников не ушел от ответа.

И здесь, конечно, чудятся нам страшные картины. Батальоны Росгвардии, окружившие поезд и захватывающие в плен несчастных экскурсоводов. Спецназ на Арбатской площади, выводящий из здания альтернативно одаренных офицеров – весь отдел. Шойгу в наручниках.

Почему-то Пригожин рядом с ним, тоже закованный. Мстится нам, что сбылись мечты национал-предателей и жертвами антиэкстремиского законодательства стали вернейшие из национал-патриотов. Витринные защитники Отечества. Образцовые генералы и офицеры, клейма негде ставить. Мы им бесконечно сочувствуем.

О том, что делать и как им и всем нам спастись, существуют разные мнения. Есть точка зрения, что все не так плохо и сажают за экстремизм у нас пока выборочно, и поезд из Москвы в Москву доберется без особых приключений, и Шойгу неуязвим.

Представляется, что адвокаты попросту троллят генералов, а также законодателей. Закрадывается, однако, мысль, что хаос в стране нарастает и надо бы исправить, пока не поздно, посткрымские законы. А то ведь голову сломаешь, стремясь постичь, кого можно сажать, защищая детей от информации, а кого еще рано. Ну и национал-предателям хочется дать совет, таким беспощадным.

В том духе дать совет, что не следует им уподобляться национал-патриотам с их людоедскими законами, которые сразу нужно будет отменить, едва в России ликвидируется Путин с его подручными и прихлебателями. Переучреждать страну после них безусловно придется и разделываться с прошлым тоже, но другими методами.

За развязывание войны, за коррупцию, за пытки, за создание ЧВК – карать, но не увлекаясь «массовидностью террора». За идеи, даже идиотские, никого не наказывать. А то вновь поставим на рельсы то, что безнаказанно катится нынче из Севастополя во Владивосток, гремя огнем, сверкая блеском стали.

Проблема лишь в том, откуда нам брать других либералов, если теперешние норовят засудить простодушных милитаристов, используя дикие античеловеческие законы. Где найти настоящих демократов, когда юристы несомненно демократических убеждений желают пересажать явных дураков, не повинных в том, что уродились такими. Ну, подвезут, быть может, со временем либералов истинных.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»