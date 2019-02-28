Вчера в «Открытой России», сегодня – на «Russia Today»

Метаморфозы российской «оппозиции» зачастую противоречат любой логике. Люди, которые когда-то, еще совсем недавно, боролись против путинского режима, теперь укрепляют пропагандистские площадки…

Экс-координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова заняла пост шеф-редактора в «Russia Today». Баронова займется благотворительным проектом «Дальше действовать будем мы». Проект рассказывает о простых людях, попавших в беду, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Ты-дынц. Раша Маша. Ну, никто и не сомневался, что этим все и закончится. Долгая дорога в дюнах. Через тернии к звездам. Узница, бл*дь, Болотной.

Экс-координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова заняла пост шеф-редактора в Russia Today. … Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 28 лютого 2019 р.

А потом они удивляются, когда их нах… посылают со всеми их докторами Лизами, Чулпанами Хаматовами, «Такими делами», фондами слезинок ребенка и помощами простым людям.

Да нах… идите потому что.

Бл**ва подзаборная.

Аркадий Бабченко, Facebook