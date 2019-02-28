Закулисье Зомби-ТВ: воруют, пьют и спят со всеми подряд невзирая на пол

Наивные зрители думают, что на телевидении работают какие-то небожители или, наоборот, выходцы из преисподней. А в действительности, там все, как и везде в России: воруют и пьют.

Начальство бессовестно обворовывает и унижает подчиненных (зарабатывает даже на недоплаченных командировочных); лучший карьерный лифт не только для женщин, но и для мужчин – постель начальника; презрительное хамство к тем, кто стоит ниже тебя в местной иерархии, считается нормой; процветают доносы и подсиживание, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

В своем блоге бывший шеф-редактор Вестей Дмитрий Скоробутов рассказывает об этом регулярно, с «именами, паролями и явками». Вот небольшой кусок из его последнего поста, в котором описывается не только коррупция, но и беспробудное дневное пьянство топ-менеджмента ВГТРК.

Разговор с официантом Зораном в популярном у сотрудников российского телевидения ресторане «Порто Мальтезе».

Воруют и пьютНаивные зрители думают, что на телевидении работают какие-то небожители или, наоборот, выходцы из… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 28 лютого 2019 р.

«– Какой ещё белый чай?! – изумлённо спросили мы с Катей. – Зоран, такого чая не бывает! Ты дурак, чё ли?

– Это у вас не бывает, а у них, – Зоран указал на топ-менеджмент ВГТРК, алчно жрущий креветок и устриц, – бывает. Чтобы никто не догадался, что все пьют в рабочее время, мы наливаем вино в чайники: красное или белое…

Только тогда мы с Катей заметили, как две трети наших начальников насасываются прямо в обед: «чай» хлестали самоварами. И Виталина – больше всех.

– А вон та, – вновь указал пальцем официант на толстожопую и свинорылую Сашу Воронченко, – пьёт пока не валится под стол. Однажды не смогла подняться – упала; выносили бегемота вчетвером, надорвались все…

Мы с Катей ох*ели! Конечно, мы слышали и о воровстве бабла, и видели ежедневные запои начальства, но чтобы вот так, днём, да на 20 тысяч за раз…

– Так вам какой чай, – подмигивая, спросил Зоран, – красный или белый?»

Игорь Эйдман, Facebook