Компрометирующие родственные связи. Как «расследователь» Бигус связан с Лавровым

У жены «расследователя» Бигуса оказалось есть очень влиятельные родственники в России связанные с министром иностранных дел Лавровым.

Оказывается Денис Бигус, который проводит скандальные расследования в Укроборонпроме, имеет большую и влиятельную семью в России! Точнее влиятельных родственников своей жены, пишет на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзындзя.

Социальные страницы почти никогда не лгут, если не лениться искать по ним информацию и связи.

Так как вы видите на фото – это статный пожилой человек в погонах полковника – дядя жены Бигуса!

Пожалуй ордена за службу России давали ему недаром, потому, что его сын Андрей Соболев (брат жены Бигуса) сделал неплохую карьеру. Ну раз сфотографирован за спиной министра иностранных дел России Сергея Лаврова!

Возможно на сегодня Андрей Соболев уже закончил Академию госслужбы в Москве.

Если просматривая фотографии вам уже зарябило в глазах от российских триколоров – впечатление правильное. Семья жены Дениса Бигуса – патриоты, правда России, а не Украины.

И даже активно интересуются практикой шпионажа, судя по книг на полке, и любят почитать об опыте ЦРУ.

А теперь стоп!

Виявляється Денис Бігус, який проводить скандальні розслідування в Укроборонпромі, має велику і впливову родину в Росії!… Опубліковано Андрієм Дзиндзею Четвер, 28 лютого 2019 р.

Задумайтесь – Денис Бигус получил анонимную информацию и раскрыл данные о том, что вопреки запретам из России в Украину через посредников поставлялись запчасти для наших БТРов. Можно только представить как охотились за этими поставщиками служаки российской ФСБ.

Что же буду и дальше изучать связи большой семьи Бигус в России. И в Украине тоже. Кто что узнает – пишите мне.

Андрей Дзындзя, Facebook