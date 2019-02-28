Война на Азовском море: дележ рыбных ресурсов Украины и России

Как урегулировать вопрос рыболовства в Азовском море в условиях войны с Россией?

Госрыбагентство 27 февраля заявило о подписании между Украиной и Россией очередного протокола в рамках Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Той самой комиссии, чье заседание было сорвано в октябре прошлого года при участии нардепов и активистов, требовавших прекратить вести дела с оккупантами, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Освежим немного в памяти те события. 30 сессия комиссии началась 23 октября 2018 г. в гостинице ONOVO Dendra Hotel на Бориспольском шоссе. Из России тогда в Украину прибыли четыре человека, а возглавил делегацию руководитель Азово-черноморского управления Росрыболовства Игорь Рулев, известный сторонник аннексии Крыма.

Спокойно посидеть и обсудить, сколько кому достанется азовских биоресурсов, им, впрочем, не удалось. Оперативно прибыли нардепы Рефат Чубаров и Сергей Высоцкий («Народный фронт»), а также постпред президента в АР Крым Борис Бабин и его заместитель Изет Гданов.

Общими усилиями заседание было сорвано, а российская делегация стремительно ретировалась. 26 октября агентство «Укринформ» даже сообщало, что всем членам делегации Госпогранслужба запретила въезд в Украину на три года. Та сессия комиссии, получившая в СМИ название «рыбный дерибан», наделала тогда шуму. Уровень зрады зашкаливал, но постепенно, как обычно, для большинства украинцев тема утратила актуальность.

И вот спустя четыре месяца становится известно, что комиссия все же согласовала протокол о квотах на 2019 г. Все это время стороны – противники и сторонники – насыщали информпространство аргументами за и против гешефтов с врагом. Причем недвусмысленные сигналы поступали и из России.

В частности, 21 февраля начальник отдела организации и регулирования рыболовства Азово-черноморского территориального управления Росрыболовства и член пресловутой комиссии Анджела Кизилова заявила ТАСС, что Украина, дескать, пострадает больше, чем РФ, если Киев решит расторгнуть соглашение по Азовскому морю, имея в виду, вероятно, соответствующий договор 2003 г., касательно выхода из которого сейчас ведется интенсивная дискуссия.

В украинском Госрыбагентстве, в свою очередь, заключение протокола объяснили тем, что без него российские силовики начнут охотиться на украинских рыбаков и «таким образом РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности».

«Также это даст Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств по международным договорам», – говорится в сообщении ведомства.

Но, как водится, здесь не обходится без «но». Во-первых, о том, что протокол подписан, журналистам и профильным экспертам стало известно задолго до сообщения пресс-службы Госрыбагентства.

Например, об этом еще 12 февраля на своей странице в Facebook писал главред BlackSeaNews, глава набсовета «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко: «Злые языки говорят, что скандальный протокол по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море с государством-агрессором и оккупантом на 2019 г. подписан между соответствующими госрыбагентствами Украины и РФ «по переписке»… вчера или позавчера в Ростове».

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (256) — і знову про рибу. "Злиє язикі" кажуть, що скандальний Протокол по розподілу квот… Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 11 лютого 2019 р.

Что любопытно, исходя из информации и Клименко, и Бабина, который, к слову, уволился в декабре, украинская сторона подписала протокол в Киеве, а после отправила россиянам. Таким образом, тайно проведенный на фоне эскалации в море «рыбный дерибан» вновь актуализировался, потому как получается, что, с одной стороны, Россия захватила украинских моряков и блокирует судоходство в регионе, вслед за чем возникли разговоры о выходе из Азовского договора; а с другой – украинско-российская комиссия мирно договаривается, как ресурсы этого самого моря продолжать использовать сообща. В связи с чем возникает ряд вопросов, требующих прояснения.

1. Каков статус этой комиссии? Действует она все же законно, несмотря на агрессию РФ в отношении Украины. Ее деятельность, функции, обязательства, состав и т. п. прописаны в ст. 7 и 8 Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 г.

С украинской стороны подписан главой Государственного комитета Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности Аркадием Шестаковым. Со стороны РФ его коллегой – Владимиром Корельским. По любопытному стечению обстоятельств (ли?) сегодня пост замминистра сельского хозяйства РФ и главы Федерального агентства по рыболовству занимает однофамилец Аркадия Шестакова – Илья Шестаков. Его отец Василий Шестаков близок к президенту РФ Владимиру Путину – он бывший тренер по дзюдо хозяина Кремля. А брат Василия Шестакова – известный бизнесмен из Рязани Анатолий Шестаков.

Украинский Шестаков – Аркадий Николаевич – является членом «Батьківщини» и долгие годы работал в сфере рыбхозяйства. Такая информация есть в Wikipedia. Кроме того, в комментариях под републикацией «Зеркала недели» на севастопольском сайте ForPost местный житель в 2011 г. писал, что Шестаков основал севастопольский БЮТ, а его супруга Валентина Шестакова является руководителем Морской товарной биржи в Севастополе, занимаясь, среди прочего, ремонтом судов.

Конечно, и Wikipedia, и комментарии в сети – доказательства не ахти, потому обратимся к официальным источникам. Так, то, что Шестакова Валентина Дмитриевна все еще является президентом этого действующего поныне севастопольского предприятия, подтверждают онлайн-сервис проверки компаний YouControl и сайт Торгово-промышленной палаты.

Занятно, что последние обновления на YouControl на странице Морской товарной биржи вносились 19 февраля этого года. Еще одно совпадение? В той же Wikipedia указывается, что президентом этой биржи является сам Аркадий Шестаков, и очевидно, что эта информация устарела. Но президентом он был, что подтверждает уже сайт ЦИК.

Ведь оказывается, что Аркадий Шестаков, ко всему, на президентских выборах 1999 г. был и доверенным лицом Евгения Марчука. Как видим, Шестаков в документе Центризбиркома указан как президент этой самой биржи.

Все эти данные увеличивают число вопросов и в контексте договора о рыболовном сотрудничестве в Азовском море, и в текущей ситуации де-факто войны между странами. Но в то же время эти вопросы могут натолкнуть на поиск и получение необходимых ответов. Полная картина важна: кто, как и когда заключал данное соглашение.

2. Насколько соглашение легитимно? Договор от 1993 г. Украина не разрывала. Так что в отсутствие новой, юридически оформленной реальности соглашение легитимно, как и Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 г. (ратифицирован 23 апреля 2004-го).

И, кстати, возвращаясь к соглашению от 1993 г., обратим внимание, что под документом на украинском языке указан некий Шестаков А. Н. Точнее, он далеко не некий, ведь очевидно, что это, скорее всего, банальная опечатка.

С другой стороны, и это вопрос уже экспертам по международному праву, не может ли ошибка в инициалах стать поводом для признания двустороннего договора недействительным? Ведь если прикинуться шлангом, то кто такой Шестаков А. Н.? Государственный комитет Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности тогда возглавлял Шестаков А. М. – Шестаков Аркадій Миколайович, документальным подтверждением чему является хотя бы приказ президента от 2004 г. о присвоении ему и ряду других чиновников статуса госслужащего первого ранга.

Если же эту ошибку 25-летней давности в случае наличия политической воли выйти из договора использовать нельзя, то придется ждать до 2023 г., когда наступает очередной срок автоматической пролонгации соглашения еще на пять лет.

А выход из соглашения от 1993 г., да и договора от 2003-го, при должной температуре общественной и политической дискуссии вполне может состояться по примеру Договора о дружбе. Причем Азовский договор, как больший магнит для критики, может потянуть за собой и документ 1993 г.

Соответствующая аргументация в пользу разрыва соглашений имеется. Тот же Борис Бабин, известный эксперт по морскому праву, в своей статье, опубликованной на сайте Лига.net 17 февраля, писал, что фактически эти двусторонние соглашения стали подспорьем для аннексии Крыма и оккупации Азовского моря Москвой. При этом РФ, пишет он, использовала украинскую «рыбную коррупцию и рыбную мафию во власти и у власти».

Еще один важный момент, на который справедливо указал бывший постпред президента в Крыму, – это то, как Кремль может использовать данные протоколы в своей гибридной войне.

«Нами же подготовлены юридические доказательства «отсутствия» межгосударственного конфликта между Украиной и РФ в акватории Азова в виде протоколов заседания «рыбной» комиссии, которые россияне, конечно, будут демонстрировать во всех возможных ситуациях. И будут спрашивать представителей третьих стран и международных организаций, видят ли они в этих текстах упоминание об оккупированных Крыме и Новоазовске и внимательно ли они смотрят на должности лиц в конце документа, их подписи», – пояснил Бабин.

В то же время возможный разрыв соглашения 1993 г. оставляет открытыми вопросы: как рыбу-то ловить? Насколько эта договоренность уместна ввиду гибридных отношений Украины и России? С одной стороны, наличие таких соглашений выглядит бессмыслицей в условиях войны. С другой – как урегулировать вопрос? Разорвать договор и приставить к каждому украинскому судну катер пограничников?

Владислав Гирман, «Деловая Столица»