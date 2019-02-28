В Швеции задержали уже второго подозреваемого в шпионаже в пользу России

Накануне был задержан другой подозреваемый в шпионаже в пользу России.

Полиция безопасности Швеции при поддержке обычной полиции в среду задержала второго подозреваемого в работе на российскую разведку, сообщает шведский телеканал «SVT».

«Его задержали и сейчас допрашивают», – сообщил пресс-секретарь Полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Полиция безопасности утверждает, что задержание не связано с другим делом, когда подозреваемого задержали во время общения с агентом российской разведки.

Первого подозреваемого задержали во вторник вечером во время встречи в центре Стокгольма, об этом сообщил накануне «SVT».

«Речь идет о мужчине, подозреваемом в том, что он был завербован агентом российской разведки, работающим в Швеции под дипломатическим прикрытием», – говорится в сообщении.

Шведские спецслужбы считают, что задержанный занимался разведывательной деятельностью по крайней мере с 2017 года.

Пока не известно, гражданином какой страны является подозреваемый. Но известно, что он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению шведской стороны, может быть интересной для разведывательной деятельности других стран.

Не позднее пятницы прокуратура примет решение о содержании задержанного под стражей.

По данным шведских СМИ, второй подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

Дополнительной информации о задержании не предоставляется учитывая тайну следствия.

«SVT»