В Подмосковье самолет упал на дачный участок

В результате авиакатастрофы легкомоторного самолета погибли два человека.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. Два человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ «Отдых». Погибли два человека», – сказали в главке.

По словам спасателей, при падении самолет задел одну из дачных построек.

«Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет», – рассказали в МЧС.

Позже «Интерфаксу» сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета «Охотник С72» в подмосковной Коломне, в результате которого погибли два человека. Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец рассказала об этом журналистам на брифинге.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на территории дачного общества «Подлипки-3» в Коломенском городском округе по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», – отметила Марковец.

Она отметила, что 28 февраля легкомоторный самолет «Охотник С72» вылетел с аэродрома «Северка» и потерпел крушение на территории дачного участка № 89 общества «Подлипки-3», расположенного в Коломенском округе.

На борту находились пилот и пассажир, которые погибли на месте.

В региональном главке МЧС ранее сообщили «Интерфаксу», что самолет упал на дачный участок, «задев угол веранды жилого дома». По словам Марковец, дом, на который упал самолет, оказался пустым.

В администрации аэродрома «Северка» «Интерфаксу» сообщили, что частный самолет вылетел от них около 14:00. Конечный пункт, куда он направлялся, неизвестен, поскольку пилот летел по индивидуальному плану.

По словам собеседника агентства, пилот не был их сотрудником. Частный самолет, который разбился в четверг, базировался на территории аэродрома около двух лет.

Аэродром «Северка» находится в Коломенском округе Московской области.

Напомним, осенью прошлого года российский самолет Л-39 «Альбатрос» упал в Азовское море при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.

«Интерфакс»