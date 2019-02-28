Украинские пограничники не пропустят российских наблюдателей во время проведения выборов

Погранслужба страны работает в плотном взаимодействии с ЦИК и СБУ для того, что бы пресечь попытки россиян проникнуть в Украину в качестве «наблюдателей».

Государственная пограничная служба не пропустит в Украину наблюдателей из России. Об этом сообщил сегодня спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет «Интерфакс-Украина».

«У нас четкое взаимодействие с Центризбиркомом, Службой безопасности Украины, мы обмениваемся информацией о таких лицах, обмениваемся информацией о тех, кто может ехать, не будучи в этих списках. Но и, собственно, это задача не только пограничной службы, но и всей правоохранительной системы Украины, чтобы не допустить приезд тех, кто потенциально может быть наблюдателями, и может об этом не заявить на границе», – сказал Слободян.

У правоохранителей есть все основания, чтобы таких людей задерживать на границе и выдворять из Украины, а «Государственная пограничная служба будет контролировать их на границе».

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта, Рада приняла закон о запрете для граждан России участвовать в избирательном процессе в качестве наблюдателей. Россия тем не менее заявила, что направит «краткосрочных наблюдателей» – только в день голосования.

«Интерфакс-Украина»