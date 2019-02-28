Волкер: Ключевая задача США – пресечь российскую агрессию против Украины и мира

Волкер признал, что пять лет назад, когда «зеленые человечки» захватывали Крым, Запад отреагировал слишком медленно. Теперь в США выстроили систему реагирования н подобные вызовы.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США уже выстроили систему реагирования на вызовы со стороны России. Он рассказал об этом в интервью «Голосу Америки».

Пять лет назад, когда «зеленые человечки» захватывали Крым, Запад отреагировал слишком медленно, признал Волкер, выступая на международном форуме в Киеве. Сегодня, по его словам, ситуация изменилась, и в случае эскалации, ответ Запада не замедлит.

«Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Мы видели российскую агрессию в Крыму и на Востоке Украины. И теперь хорошо понимаем, что происходит. Мы уже выстроили систему реагирования на эти вызовы. Мы ввели санкции, поддерживаем реформы в Украине, помогаем вам повысить обороноспособность. Мы гораздо теснее координируем наши усилия в этом направлении с Евросоюзом. То есть сейчас у нас гораздо больше ресурсов и лучшее понимание ситуации. Отсюда и мой оптимизм, что сегодня мы имеем и волю, и способность отреагировать гораздо быстрее», – заявил Волкер.

На вопрос, как будет реагировать США, если во время прохода через Керченский пролив на украинские суда россияне снова совершат нападение, Волкер ответил, что основная задача – не допустить, чтобы такое произошло.

«Ключевая задача – не допустить, чтобы нечто подобное произошло снова. Это не в интересах ни одной из сторон, чтобы украинские суда захватывали, а моряков задерживали, как это произошло сейчас. Нам нужна тщательная координация, четкая коммуникация и практическое понимание того, что происходит в Керченском проливе. Мы исходим из базового принципа: Крым – это Украина; Россия и Украина имеют право общего пользования проливом и Азовским морем. Для нас это точка отсчета, мы полностью это поддерживаем», – сказал спецпредставитель Госдепа.

Волкер подчеркнул что США сделают все возможное, чтобы помочь освободить военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии, а ПАСЕ признала захваченных моряков военнопленными

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В российском МИДе в ответ заявили, что это «может усугубить ситуацию».

«Голос Америки»