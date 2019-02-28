В оккупированном Крыму осудили «украинских шпионов»

По данным ФСБ, в ходе суда Долгополов и Сухоносова «свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном».

Майор Черноморского флота России и его сожительница, которые были задержаны в оккупированном Крыму по подозрению в шпионаже, признали вину в выдаче Украине гостайны и приговорены к 10 и 9 годам тюрьмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Решением Северо-Кавказского окружного военного суда Долгополов Д.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сухоносова А.С. – к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Отмечается, что они признаны виновными в совершении госизмены (ст. 275 УК РФ) в форме выдачи государственной тайны.

По версии российского следствия, Сухоносова, «будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Игорем Клименком, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение».

«Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – отмечается в сообщении.

Напомним, Долгополов и Сухоносова были задержаны ФСБ в Симферополе в сентябре 2017 года. Спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, который до оккупации служил в Крыму, говорил, что Долгополов вряд ли мог работать на Украину.

«Интерфакс»