России придется признать, что у нее из-под носа увели боезапчасти

Информационное пространство Украины последние несколько дней, штормит от скандала, связанного с поставками в Украину комплектующих к военной технике с территории России.

И конечно, хотелось бы в данном случае воскликнуть «зрада!» и принять сторону непредвзятых и честных в своем расследовании журналистов. Но лично передо мной встает дилемма, созвучная с сакраментальным «не все так однозначно», ведь придётся озвучить не популярное мнение, пишет на страницах «Информационного Сопротивления» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Но, для начала, хотелось бы вернуться в недалекое прошлое и напомнить один очень важный момент в процессе становления нашей армии.

Не для кого не секрет, что ВПК Украины не только намеренно уничтожалось агентами Кремля на протяжении десятилетий, но и в целом было тесно связано с производственными мощностями наших гибридных соседей. В первую очередь это было следствием сохранения производственной модели СССР и полного игнорирования такого понятия как импортзамещение с самого момента независимости Украины.

А потому, когда Россия в 2014 году вторглась в Украину, мы встали не только перед фактом разрыва связей, но и потерей доступа к ряду производственных мощностей страны агрессора. При этом полумертвая украинская армия требовала срочной модернизации и восстановления.

И вот, в 2016 году такой всем прекрасно известный политик как Михаил Саакашвили, в эфире у Савика Шустера, громогласно раскрывает ужасную и возмутительную схему скрытых поставок новых двигателей российского производства для украинских БТР.

Напомню, что поставки осуществлялись через гражданина Германии Ширина Набиева, а продавцом являлось предприятие SRL «Auto Present» (Молдова).

В украинском сегменте тогда прошла форменная «зрада», а в России в течение двух часов после выступления Михаила Саакашвили ФСБ оцепило предприятие производившее двигатели и начались обыски. А потому, сложно сказать, то ли сердобольный Михо тогда рубил правду-матку, то ли форменно сливал информацию ФСБ, но в итоге, чекисты перекрыли канал поставок двигателей, в которых на тот момент была острая потребность.

Тема, безусловно, сложная и имеет множество острых углов, но есть вещи, которые в условиях ведения гибридной войны, недоступны для понимания некоторым акулам пера. Такие же деятели как Михаил Саакашвили, не редко светившиеся с представителями пророссийского лобби в Европе или же вовсе в ходе своих вояжей на передовую «случайно» сливавший позиции наших военных, на волне скандальных историй привлекают к себе внимание, но разбираются ли в сути и корне проблемы? Сомневаюсь…

К слову сказать, Михо и сейчас включился в процесс обсуждения данной «оружейной» темы, вспоминая о своем «подвиге» 2016 года.

Особо удивляет, что как таковая данная тема, в экспертной среде уже давно известна, обмыта и перемыта, и по которой уже было достаточно разбирательств и дел, но которую решили опять реанимировать именно в этот момент.

К слову сказать, напомню, что во времена Холодной войны СССР и Запада, Союз не только воровал, но попросту выкупал на Западе различные образцы и необходимые комплектующие, производство которых отсутствовало в Союзе, но они были критически нужны промышленности. При этом оплата была в разы выше базовой стоимости.

Благодаря такому «воровству» с территорий стран антагонистов, Союзу удалось создать ядерную бомбу, запустить спутники и ракеты в космос и т.д.

Самое интересное, что у себя в информационном пространстве Россия обходит истинную суть скандала, переводя акценты просто на коррупцию в украинской оборонке.

А все, потому что им тогда придется признать, что при попустительстве соответствующих российских органов, Украина восстанавливала боеспособность своей техники путем банального вывоза с территории РФ необходимых комплектующих (конечно же, соответственно платя за риск тем, кто это там организовывал). И самое интересное, что потом эта же восстановленная к боевому применению техника уходила на фронт для противостояния российским оккупационным войскам.

И вот скажите, что в этой истории все однозначно.

Александр Коваленко, «Информационного Сопротивления»