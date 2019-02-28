Неядерная дубинка. Каким длинным инструментом Украина может сдерживать Кремль?

В силу своего геополитического положения Украина всегда была, есть и остается важной составляющей политики ведущих держав.

Немаловажным фактором в противостоянии агрессии стала и поддержка со стороны США, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Однако последние события свидетельствуют о том, что Украина может получить более высокий статус союзника Вашингтона. И связано это прежде всего с выходом США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Мало кто знает, что договор напрямую касался и Украины – ведь, несмотря на то, что основа договора была еще советской, но после распада СССР его переподписали Украина, РФ и Беларусь как страны-правопреемницы. Напомним, что, согласно подписанных договоренностей, стороны воздерживались от разворачивания образцов ракетного оружия с радиусом действия от 500 до 5 тыс. км.

То есть фактически разрыв договора развязывает руки нашей стране в деле реализации своей ракетной программы. Дело в том, что из всех стран бывшего СССР именно Украина имела серьезные ядерные и ракетные возможности на старте своей независимости.

На нашей территории были расположены несколько десятков пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, тактическое ядерное оружие, стратегические бомбардировщики. Мало того, в Украине остался такой гигант советской военной промышленности, как КБ «Южное» и его завод в Днепре (кстати, именно тут были изготовлены большинство образцов советской ракетной техники).

Понимая свою уязвимость и почти неизбежное столкновение с Россией в начале 1990-х, наше руководство попыталось разыграть ракетную карту. Так, одним из реальных вариантов было сохранение 46 межконтинентальных баллистических ракет СС-24, изготовленных в Днепре, а значит, поддерживать технически их было несложно и не очень дорого. При этом ракеты должны были получить обычные (неядерные) боеголовки.

Однако против такого варианта выступили и наши западные партнеры и, конечно, ельцинская Россия. Одним из аргументов американцев была явная избыточность такого вооружения, как оружия сдерживания, – ведь до Москвы от границ Украины всего 700 км, а такие ракеты могли лететь и на 5000 км.

Поэтому нашему военно-политическому руководству пришлось пойти на полный отказ как от ядерного оружия, так и средств его доставки. В обмен США и Россия выдали твердые (как тогда казалось) гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума.

Но как показали события 2014 г. – аннексия Крыма, прямое вторжение на Донбассе – механизма реализации таких гарантий просто не существует. И Украина с ее разваленной армией с устаревшим оружием осталась один на один с агрессивной Россией и ее реформированной армией и новейшим вооружением.

Хотя западные союзники и оказали большую политическую помощь и даже смогли поставить какое-то количество нелетального вооружения (поддержка США с летальным оружием стала заметна только в последние пару лет), однако кардинально решить проблему безопасности страны это не в силах.

Вариантом могло бы стать вступление в НАТО и прикрыться общим «зонтиком безопасности», но надо честно признать, что такие перспективы пока более чем призрачные и туманны.

Военно-политическому руководству в этих условиях очевидно, что Украине нужно некое неядерное «оружие сдерживания». При этом основной его задачей должно стать нанесение неприемлемого ущерба в случае начала полномасштабной войны.

Фактически это должны быть мобильные ракетные установки с радиусом поражения целей от 500 до 1200 км, оснащенные высокоточными неядерными боеголовками. Такое оружие должно быть нацелено на российские военные командные центры, базы или критически важную инфраструктуру в зоне досягаемости. Даже чисто теоретический риск того, что хотя бы одна украинская ракета может достичь цели в России, может перечеркнуть все усилия российской пропаганды и заставить кремлевское руководство дважды подумать, прежде чем идти на эскалацию.

Однако до последнего времени реализация такой амбициозной и дорогостоящей программы сдерживало именно выполнение условий Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Хотя тоже КБ «Южное», которое в тяжелые годы выжило благодаря коммерческим международным космическим проектам, уже сейчас активно работает над проектом баллистической ракеты – формально с дальностью полета в 280 км – для Саудовской Аравии. Это широко известный проект «Гром», причем пусковую установку даже демонстрировали на последнем по времени параде на День независимости в Киеве.

И хотя для украинской армии такая программа еще не запущена, тем не менее, все иностранные наблюдатели, специалисты в ракетных технологиях в один голос говорят о том, что саудовский «Гром» с такой смешной, как для ракеты такого класса дальностью полета с минимальными переделками, за очень короткое время может стать стратегической ракетой для ВСУ с дальностью более чем 500 км.

А ведь, кроме того, на разной стадии реализации существует еще как минимум два ракетных проекта. Это противокорабельная ракета «Нептун» от КБ «Луч» и крылатая ракета «Коршун». Интересно, что последняя официально тоже имеет дальность поражения «всего» 280 км. Но ее вид и размеры наводят на мысль о том, что эту ракету можно отнести к одной категории с американским «Томагавком» или российским «Калибром», чья дальность полета составляет около двух с половиной тысяч километров. То есть в случае реализации проекта мы сможем получить «длинную руку», способную нанести удар по стратегическому тылу неприятеля. Кто может стать этим неприятелем, конечно, уточнять не стоит.

Понятно, что такое развитие ситуации с нашей ракетной программой вызовет сопротивление со стороны таких «тяжеловесов» НАТО, как, например, Германия, которая идет четко в русле российской политики в Европе. Однако тут можно надеяться на поддержку Украины со стороны той же Польши и стран Балтии, которые реально чувствуют угрозу со стороны все возрастающих имперских устремлений Кремля.

Непонятна реакция США и лично Дональда Трампа, однако учитывая роль США в разрыве Договора о РСМД вряд ли стоит ожидать серьезных шагов в направлении свертывания ракетной программы. Мало того, США могут сыграть роль такого себе арбитра и сыграть на междуевропейских противоречиях. Опять-таки на стороне Украины.

И еще один интересный момент. Перспектива реальной реализации украинской ракетной программы чисто теоретически может заставить Россию как можно скорее сесть за стол переговоров с США для подписания нового договора, прежде чем Киев сможет стать равноценной стороной. Ведь в Кремле есть четкое понимание, что Киев может оказаться куда менее договороспособным чем тот же Вашингтон, учитывая прямую военную агрессию.

В этих условиях Москва будет всячески «подкупать» европейцев – например, может отказаться от развертывания запрещенных РСМД ракет в Калининграде или на европейской части страны.

С этой точки зрения американцы будут, с одной стороны, тоже давить как на РФ, так и на Европу, используя нашу ракетную программу как один из рычагов давления. Главное, чтобы наши власть предержащие не совершили такую же ошибку, как в середине 1990-х годов, и чтобы наши военные получили ракеты, а дипломаты – усиление позиций страны на международной арене.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»