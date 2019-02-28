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Новости

В России заявили, что Украина и Запад «фактически признали крымчан россиянами»

«Украинско-Российское обозрение»
28 февраля 2019

В России всячески отрицают свою прямую ответственность за оккупацию Крымского полуострова и агрессию против Украины.

Посольство России в США утверждает, что власти Украины и западных стран фактически признали жителей аннексированного 5 лет назад Крыма «россиянами», об этом говорится в ответе на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео по Крыму.

«Глава Госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымcкого полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности», – заявило посольство РФ.

«Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. Оно сопровождалось до сих пор нерасследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке», – утверждают российские дипломаты.

РФ настаивает, что захвата Крыма с нарушением международного права не было – якобы в 2014 году жители Крыма просто «решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства».

«Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии пособников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение», – не устают настаивать пропагандисты России

«Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся», – заявляет посольство РФ.

Ведомство добавляет: «Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор. Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией».

«Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может», – заявляет посольство РФ в США.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: ЕС, крым, Майк Помпео, НАТО, оккупация, Россия, США, Украина

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