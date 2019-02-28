В США рассматривают возможность введения санкций против России за убийство Немцова

В нижней палате Сената рассматривается резолюция с призывом к Трампу ввести санкции против лиц причастных к убийству Немцова.

В Конгресс США внесли проект резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа ввести санкции против россиян, причастных к убийству политика Бориса Немцова, сообщила пресс-служба Палаты представителей Конгресса.

Документ внесли председатель комитета палаты по международным отношениям Элиот Энджел и глава комитета государственной безопасности Майкл Маккол. Они осудили президента Владимира Путина за «организацию сокрытия убийства» и призвали начать международное расследование.

Требование к разведслужбам США представить Конгрессу доклад об обстоятельствах убийства Немцова и список причастных к нему лиц содержится в законопроекте о новых санкциях против России, текст которого опубликовали накануне.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Непосредственный исполнитель преступления и его сообщники получили реальные сроки лишения свободы. Организатор и заказчик убийства не установлены.

Пресс-служба Палаты представителей Конгресса