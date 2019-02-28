В шаге от краха всей системы. Готова ли Россия поступится своими амбициями?

В Кремле поняли, что от внутренних проблем не спрятаться. Но сможет ли это удержать Россию от внешних амбиций?

Ежегодное президентское обращение к Федеральному собранию (высшая палата российского парламента) – это большое российское политическое шоу, где можно мало узнать о состоянии государства, но много – о настроениях господствующей элиты. На прошлой неделе в своем обращении президент Владимир Путин высказал беспокойство Кремля по поводу роста масштабов народного недовольства и спада популярности лидера, который пришел на должность почти 20 лет назад, пишет политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев на страницах «The Jamestown Foundation», перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

Его призывы к тому, что не стоит тратить время на промедление с выполнением амбициозных задач были существенно пересмотрены, а большое внимание к отдельным социальным проблемам имело за цель восстановить уверенность людей в добрых намерениях их верховного лидера. Путин не совершил ни одной очевидной попытки представить некую последовательную идеологию, которая вроде бы должна была обосновывать его правление, хотя один из его мелких придворных, советник Кремля Владислав Сурков, по-творчески подошел к этому вопросу за неделю до президентских торжеств.

Более того, в своей речи российский президент лишь вкратце коснулся вопросов международной политики. Поэтому было бы крайне познавательно выделить международные темы, имеющие большое значение для Москвы, и которые Путин умышленно обошел.

На вершине этого списка «выброшенного» – это, конечно, затяжной кризис в отношениях с Украиной, наиболее важным российским соседом, которого Москва далеко от себя оттолкнула, аннексировав Крым 5 лет назад, вторгшись и оккупировав Донбасс, и продолжив вести «гибридную» агрессивную кампанию против Киева. Российская пропаганда без остановки критикует украинского президента Петра Порошенко, стремясь подорвать его кампанию на предстоящих выборах.

И пренебрегая международными протестами, российские власти продолжают удерживать 24 украинских военных после морского столкновения вблизи Керченского пролива, состоявшегося в ноябре прошлого года. Украина живет в условиях постоянной угрозы новой российской атаки, и молчание Путина становится все более зловещим в ситуации с заблокированными переговорами и все большим отходом международного сообщества от вопроса стабилизации этой тлеющей войны.

Подозрительно, но Путин ничего не сказал о потенциальном сотрудничестве с США и Европой по решению глобальных и региональных проблем, хотя и подробно остановился на крахе режима контроля над вооружениями и еще раз похвастался своими национальными проектами по разработке «удивительного оружия». И невольно отпуская явные льстивые комментарии президенту США Дональду Трампу ( «активные и талантливые люди»), Путин одновременно раскритиковал политические элиты в Вашингтоне за «чрезвычайную веру в свою исключительность и превосходство, тем самым пренебрегая большой обидой Кремля за то, что его не воспринимают как ровню в глобальных делах.

Да, слишком очевидно, что Москве нечего предложить для решения северокорейской проблемы, и Россия втихаря надеется, что предстоящая встреча Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном станет провалом. Россия также не имеет отношения к комплексной реорганизации торговых режимов, за исключением поддержания картельного соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи нефти, против чего выступают США. Единственный кризис, в котором Россия пытается представить себя стейкхолдером, разворачивается в Венесуэле, но «принципиальная» поддержка режима Николаса Мадуро скорее вредит, чем идет на пользу международной репутации страны.

Путин вспомнил Сирию только как учебный полигон для российских офицерских корпусов, избегая упоминания о трехсторонней российско-турецко-иранской оси, сконструированной для регулирования мутировавшей войны. Кремль понимает, что провозглашенная, но иллюзорная российская «победа» в Сирии не вызывает поддержки внутри России, и стремится скрыть расходы на нее обещаниями нового финансирования для национальных социальных программ.

Между тем разногласия между тремя «стратегическими партнерами» очевидны несмотря на весь этот дипломатический камуфляж, поэтому вместо того, чтобы капитализировать такими тяжелыми усилиями достигнутый успех, Кремлю следует задуматься о возможных рисках новой эскалации враждебных настроений.

Российские силы в Сирии точно могут стоять в стороне от закипающего противостояния между Турцией и курдами, но Россия подвергается и впутана в столкновения между Израилем и Ираном. Москва чувствует себя все более неуютно в этой ловушке.

Угроза терроризма была еще одной темой, отсутствующей в монологе Путина, привлекшем рекордно малую телеаудиторию, несмотря на весь привычный пропагандистский хайп. Террористические атаки не редкость в России, особенно на Северном Кавказе, где перестрелки и осады домов случаются еженедельно, что больше не слишком сильно интересует телевидение.

А что делает эту проблему по-особому замалчиваемой, так это прошлогодняя неудачная операция российских спецслужб по отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, где использовали смертоносное нервно-паралитическое вещество – и это и поведение, очевидно открывает для России перспективы получить обвинения в спонсировании терроризма, так же как и новые санкции со стороны Запада.

Наконец, говоря исключительно о внутренних делах, Путин не коснулся темы системной коррупции. Она приобрела гротескные формы на Северном Кавказе, как подчеркивает недавний арест Рауфа Арашукова прямо на заседании Совета Федерации — у него обнаружили богатства, накопленные его кланом. Впоследствии блогер Алексей Навчальный – лидер оппозиции, который сделал борьбу с коррупцией своей визитной карточкой – представил больше разоблачений.

Бесстыдное взяточничество – главный фактор, который стоит за растущим уровнем российской бедности, которую Путин пытается облегчить паллиативными мерами, которые будут только больше обогащать бюрократов. Кремль снова и снова берется за селективные наказания, и общественное мнение все больше принимает подобные случаи в качестве доказательства всепоглощающей коррупции в правительстве. Может, Путин и понимает, что коррупция серьезно навредила его властной системе и уменьшила его способность управлять, и в любом случае не может убедить лояльные к нему элиты сдерживать свои аппетиты.

Вся эта сумма высказанных и упущенных приоритетов в речи Путина показывает, что в Кремле поняли: от все более глубоких внутренних проблем не спрятаться, подчеркивая лишь успехи во внешней политике. В то время как презентация суперракеты как решение для нарастающего количества российских проблем – Путин не смог сдержать своих амбиций в этом вопросе – доверия не вызывает.

Проблема российского лидера не в том, что он должен сосредоточиться на вещах, которые бы скорее предпочел игнорировать, а в том, что эти тревожные социальные проблемы не имеют простого решения. Активные обещания могут помочь Путину только до определенной степени. И если Кремль решит усилить репрессии, чтобы подавить недовольство, возникнет необходимость показать свою мощь и отвлекать внимание на что-то извне.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»