Российские подвиды «одного народа», или как правильно «судить» Украину

Что говорят в России в свете предвыборной компании в Украине, скандала конкурса «Евровидения-2019» и других событий?

Пока в Украине рассуждают на тему Евровидения и оружейного скандала, в России множат обвинения в наш адрес и грозят наказанием, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

https://youtu.be/

В России спят и видят, как в Украине установится общественно-политический хаос, который позволит им реализовать все свои планы по уничтожению украинской идентичности, обществ и государства. Все готовится именно к этому.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»