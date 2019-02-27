Когнитивный диссонанс в России: ядерное кокетство и гламурный апокалипсис

По свежим следам скандала вокруг хорового исполнения в Санкт-Петербурге песни с угрозами ядерной бомбардировки США, вскрывающего и хорошо иллюстрирующего все моральное дно России.

Знаете, что самое страшно в истории с исполнением Концертным хором Санкт-Петербурга на праздничном концерте 23 февраля в Исаакиевском соборе песни об атомной бомбардировке США? То что эта пародийная шуточная песня, сочиненная в советские времена как стеб, теперь стала восприниматься всерьез, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

После ее исполнения патриотичные зрители хлопали, но не смеялись; а по либеральному ФБ, наоборот, прокатилась волна негодования. Люди в России стали относиться к ядерной катастрофе, как к вероятной реальности

И в СССР пели залихватские песни об атомной войне, но это были пьяные подростки в подворотнях («Мы летим бомбить Пекин» и т.д.). Сейчас же такие песни стали практически официозом, их поют в одном из главных храмов страны.

Ядерное кокетство и гламурный апокалипсисЗнаете, что самое страшно в истории с исполнением Концертным хором… Опубліковано Игорем Эйдманом Вівторок, 26 лютого 2019 р.

В Советском Союзе мейнстримом считались лицемерные, но внешне пацифистские тексты (классика жанра – «Хотят ли русские войны»). Сейчас в моде – агрессивно милитаристские песенки: «Дядя Вова, мы с тобой», «От Донецка до Кремля – это Родина моя», «Медаль за город Вашингтон» и т.д.

Кокетничать с ядерным апокалипсисом стало гламурно и совсем нестрашно. Да и чего боятся? Сам фюрер сказал: «они все сдохнут, а мы в рай попадем».

Сегодняшний моральный идиотизм и безответственность российского истеблишмента беспрецедентны; как и угроза миру, которую он несет.

Игорь Эйдман, Facebook