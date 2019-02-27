Все дело в людях: о лицемерной морали и двойных стандартах в украинско-российских отношениях

Скандал с «Евровидением» вскрыл ряд тревожных симптомов, которые существуют в отношениях между Украиной и Россией.

История с «Евровидением» – это просто один из симптомов болезни лицемерия, болезни равнодушия к собственной стране и ее будущего, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающим с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», – говорит Александра Кольцова, певица и член правления Общественного.

Примерно то же самое сегодня говорят российские музыкальные критики – вне зависимости от политических убеждений. Вот зачем устраивать травлю музыкантов только за то, что они выступали в России и у них другие политические убеждения? Музыка не должна быть связана с политикой!

Примерно то же говорят сами исполнители – в России разные люди живут! И примерно то же говорят многочисленные пользователи социальных сетей – украинские и российские.

Я мог бы написать, что Украина превращается в страну лицемеров, но это будет ложью. Украина всегда была страной лицемеров – прежде всего это обстоятельство не давало ей развиваться и загнало в тупик криминального режима. Только 2014 год, когда вокруг гибли люди и утрачивались территории, сделал лицемерие не очень приличным.

Но теперь первый шок уже прошел, да и войны настоящей нет – так, замороженный конфликт. И большая часть украинского общества возвращается к своей сущности.

Я не хочу сейчас обсуждать историю с национальным отбором на песенный фестиваль. Понятно же, что вся это история, от первого до последнего решения – позор и никак иначе не выглядит, чтобы там кто ни думал. И в этой истории отвратительно выглядят все – и те, кто заранее не подумал о условиях конкурса, и те, кто считает, что можно выступать во враждебной стране и одновременно представлять свою, и те, кто за это лицемерие голосует, и те, кто не дает поехать на фестиваль победительнице голосования.

Все это в целом ужасно. Но проблема-то не в «Евровидении».

Повторю, что история с «Евровидением» – это просто один из симптомов болезни лицемерия, болезни равнодушия к собственной стране и ее будущему. Потому что на самом деле всем понятна ситуация.

Все знают, что выступать в России аморально, что убеждать целый мир и самих россиян, что они могут убивать и калечить, а мы утремся и будем дальше бабло заколачивать аморально, что ссылки на государство, которое «продолжает торговать, а нам почему нельзя» это ложь хотя бы уже потому, что оттого, что ты сам – гражданин аморального государства, это никак не оправдывает твоей личной низости.

Но всем абсолютно все равно. Всем – по барабану.

И не только из-за денег, хотя деньги, конечно, главное. А еще и из-за равнодушия к собственному государству, из-за этого вечного «Украина отдельно, а я отдельно». Ведь то, что эстрадные исполнители хотят представить Украину – это тоже ложь.

Они просто хотят использовать Украину для выступления на престижном фестивале и это важно им ровно настолько, насколько помогает карьере и заработкам. Точка. А в прошлом году украинский исполнитель представлял Беларусь. А в следующем – если так решат в Кремле – какой-нибудь украинец представит Россию. Какая разница?

И вот это «какая разница» мы будем все чаще и чаще в ближайшие годы слышать со всех сторон. И не только по поводу «Евровидения». Просто не морочьте нам голову со своим государством, не мешайте нам жить. Мы хотим ездить туда, куда нам хочется, говорить на удобном языке, а не на вашей «мове», мы хотим, чтобы вы от нас отстали.

Учитывая то, что сейчас во взрослую жизнь входит поколение, которое воспитывалось в эпоху Януковича, эти настроения будут только усиливаться. И массовая поддержка телевизионного комика на выборах – тоже симптом усиления этих настроений, симптом грядущей победы лицемерных мещан над гражданами.

Украинцам приятно думать, что на протяжении веков у них не было государственности просто потому, что мешали другие народы, а они боролись и проигрывали. Так вот теперь можете убедиться, что это не совсем так.

Государства не было именно потому, что количество равнодушных лицемеров всегда превышало количество граждан. И если так произойдет на этот раз тоже – не стоит потом винить Путина, Россию, равнодушный Запад и метеоритный дождь в том, что Украина куда-то делась.

Винить нужно самих себя.

Виталий Портников, «Espreso.TV»