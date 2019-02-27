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Новости

СБУ блокировал российскую кибератаку на сайт ЦИК Украины

СБУ
27 февраля 2019

Российские хакеры использовали «дыры» популярной системы издательской «WordPress», позволяющие без ведома владельцев генерировать запросы к сайтам.

Служба безопасности Украины ликвидировала кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.

По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам Президента.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии «http flood» путем генерации постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы «WordPress», что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

СБУ

Tags: кибератака, Россия, сбу, Украина, хакеры

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