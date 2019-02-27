В Украине объявили подозрение крымским «судьям» арестовавшим захваченных украинских моряков

В Украине подчеркивают что украинские моряки, в соответствии с международным правом являются военнопленными.

Прокуратура АР Крым 27 февраля сообщила о подозрении пяти крымским судьям и прокурорам за арест взятых в плен украинских моряков, сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ведомства.

«Украинские военные моряки имеют статус военнопленных согласно ст.4 Конвенции об обращении с военнопленными и подпадают под ее защиту. Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков, – бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление не имеющий срока давности, по нему не предусмотрена амнистия и за которое будут преследовать во всем цивилизованном мире. И сегодня мы сделали первый шаг к обеспечению неотвратимости наказания в этом деле», – заявил прокурор.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Напомним, что Украина также сообщила о подозрении 15 военнослужащим Российской Федерации, которым сообщили о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. Они организовывали, координировали или участвовали в нападении на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

В их числе – генерал-полковник Александр Дворников (командующий войсками Южного военного округа РФ), вице-адмирал Александр Моисеев (командующий Черноморским флотом РФ), Геннадий Медведев (заместитель руководителя Погранслужбы РФ).

Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым