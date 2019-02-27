«Прикинутся мертвым». В Европе издали книгу о покушении на Бабченко

Жизнь надо прожить так, что бы о тебе писали книги известные европейские авторы. Бабченко прокомментировал книгу в основу сюжета которой легло покушение на Бабченко.

Базой для новой работы Play Dead («Прикинься мертвым») популярного в Европе, но практически неизвестного у нас голландского автора Адриануса Францискуса Теодоруса ван дер Хейдена, вышедшей в издательстве Singel Uitgeverijen, стала история «убийства» и «воскрешения» Аркадия Бабченко. Правда, то ли в целях дополнительной конспирации, то ли чтобы избежать судебных исков, писатель переименовал журналиста в Григория Моерасько (Grigori Moerasjko), – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Тем не менее, сюжетные совпадения ну никак не случайны – в каталоге черным по белому значится, что в основу книги легла именно история Бабченко. И, читая аннотацию, понимаешь, что при всем желании замаскировать этот факт никак бы не удалось.

Вот эта аннотация – убедитесь сами: «29 мая 2018 года. Во время бурных дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященного катастрофе MX17 (очевидно, что под этой аббревиатурой имеется ввиду трагический рейс малазийских авиалиний MH17, – МН), среди журналистов начинает распространяться сообщение о том, что их российский коллега Григорий Моерасько был застрелен в Киеве. Его друг, голландский военный репортер Натан Хаандрикман, немедленно решает вылететь из Нью-Йорка в Киев, чтобы помочь вдове Григория Юлии. Несколько дней спустя становится известно, что убийство было инсценировано, и Моерасько жив.

30 сентября 2018 года. Хаандрикман получает рукопись от Юлии. Это незаконченная книга ее мужа о времени, проведенном им в Москве и Киеве, но также – история их отношений с Юлией и всего, что случилось после их расставания. В мемуарах рассказывается, как Моерасько попал на работу в «Новую газету» и, расследуя темы, связанные с войной в Чечне, стал одним из наиболее оппозиционных журналистов в России. А затем он также пишет о том, как происходила инсценировка его «убийства», и о времени, проведенном в морге.

Базой для новой работы Play Dead («Прикинься мертвым») популярного в Европе, но практически неизвестного у нас… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Из мемуаров создается впечатление, что российское правительство не в восторге от деятельности журналиста и хочет, чтобы он замолчал. Чувствуя угрозу, он с семьей вынужден переехать в Киев в поисках лучшей жизни. Здесь он встречает человека по имени Назар Портоегай (Nazar Portoegaj) – босса украинской спецслужбы. Портоегай рассказывает Моерасько о готовящемся покушении и предлагает инсценировать убийство. Моерасько вынужден прикинуться мертвым. Прячась в морге, журналист думает о своей жизни. И чем больше он размышляет, тем четче понимает, что совершил ошибку, согласившись на инсценировку собственной смерти. Ведь таким образом он сам стал соучастником распространения fake news.

После трех дней в морге он прибывает на пресс-конференцию, организованную украинской спецслужбой, и объявляет о своем «воскрешении». В результате от него отворачиваются друзья и коллеги, а также уходит жена. На его стороне остается только верный друг Натан. Когда у Моерасько не осталось никого, кого нужно было бы оберегать, он принимает решение вернуться в Россию и продолжить свое бесстрашное расследование обстоятельств авиакатастрофы».

Книга получила неплохие рецензии голландских критиков. «MH17, fake news, шекспировская трагедия: «Притворись мертвым» – очередная ошеломляющая работа А. Ф. Т. ван дер Хейдена, которая связывает современность с классической литературой, журналистику с написанием романов и страстную любовь со смертью», – пишет De Telegraaf. Издание de Volkskrant называет роман «современной трагедией», а Trouw пишет о нем как о «поразительном образе нашего извращенного политического мира» и «литературной дуэли с реальностью».

Пока что неизвестно, есть ли по итогам Берлинале какие-либо конкретные договоренности о перенесении этой дуэли на экран, но, думается, кто-то из продюсеров обязательно ею заинтересовался. Ведь такой сюжет – тот случай, когда сама жизнь круче любого кино. И шикарный материал для масштабной копродукции с участием Украины.

P.S. Тэээээкс… Оль. А Оль. А как ты объяснишь мне этот факт? К кому ты там от меня уходишь? К Назару Портоегаю? От самого Гришки Моерасько? К Птибурдюкову ты уходишь от меня, так вот к кому ты от меня уходишь…

А жизнь нужно прожить так, чтобы про тебя писали книжки. Адрианус Францискус Теодорус ван дер Хейден. Про Гришку Моерасько.

А чего добился ты?

Доброе утро.

Ой, все.

Аркадий Бабченко, Facebook