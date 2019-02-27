В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева за участие в войне на Донбассе

Его обвиняют в участие в войне, в ходе которой он поддерживал включение в состав России части украинской территории.

В Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе. Немецкое издание «Die Welt» называет подсудимого 48-летним пророссийским боевиком, не указывая имени.

По информации российского «RTVI», речь идет именно о Сергее Киселеве.

По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории.

При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является.

Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

Немецкие правоохранители считают, что в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой «ДНР».

По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева начали в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

Как писало немецкое издание «Die Welt», Киселев-младший является немецким гражданином и обвиняется в «подготовке серьезного преступления против украинского государства».

Немецкие журналисты также говорят, что у мужчины, вероятно, есть или был ранее сан священника Русской православной церкви заграницей.

В соцсетях Киселев публиковал фото с мужчинами в форме, флагами «ДНР» и Российской империи и логотипами «православного братства», которое занимается военной подготовкой.

Гендиректор российского государственного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказывал, что его немецкий племянник воевал на Донбассе, был награжден там «какой-то медалью», а позже – арестован якобы за участие в боевых действиях.

Сам Дмитрий Киселев в своей программе на «Вести недели» на телеканале «Россия» регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

В связи с этим он попал в список граждан России и Украины, против которых введены санкции, в частности, за действия по аннексии Крыма.

«Die Welt»