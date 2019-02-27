В оккупированном Крыму российские разведчики учились действовать в «тылу противника»

Разведчики Черноморского флота России учились устраивать засады на коммуникациях в «тылу противникам».

Российские разведчики потренировались выполнять задания в тылу «условного противника» на полигоне Черноморского флота в оккупированном Российской Федерацией Крыму, сообщается 27 февраля на сайте Минобороны России.

«В рамках учения разведчики совершили марш в район приземления вертолета на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной холмистой местности с преодолением препятствий», – говорится в сообщении ведомства.

Затем подразделение оккупантов выполнило «посадку в вертолет, перелет в район высадки на максимально низкой высоте и десантирование наземным способом в тыл условного противника».

Также сообщается, что далее россияне провели учение по действиям в тылу противника.

«Разведчики организовали засаду по маршруту движения цели, произвели подрыв и остановку «вражеской» военной техники. Захватив необходимые документы, бойцы разведподразделения уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации», – написали в пресс-службе россиян.

Напомним, что Россия регулярно проводит военные учения в оккупированном Крыму.

Министерство обороны России