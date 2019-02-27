Представители ОРДЛО в Минске сорвали очередной раунд переговоров по Донбассу

Россия отказывается обсуждать и саботирует украинские предложения по реализации планов мирного урегулирования ситуации, а так же вопрос обмена пленными.

В Минске представители ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.

«Новости из Минска, где в гуманитарной группе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ. Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых – озвучивать темники Кремля», – написала она.

Новини з Мінська , де в гуманітарній групі українську сторону сьогодні представляли експерти СБУ і МінТОТ. … Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 27 лютого 2019 р.

По ее словам, представители России и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

«И устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков», – добавила Геращенко.

«Во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложниками, приглашенные из Донецка вели себя недипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попытались делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства страны», – пояснила Геращенко.

По ее словам, после оскорбительных высказываний в их адрес, украинская делегация покинула зал заседаний.

«Украинские делегации выразила решительный (протест) координатору по преобразованию тяжелого переговорного процесса на рынок с бранными хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках перегноворного процесса со стороны марионеток Кремля», – подчеркнула первый вице-спикер Рады.

Напомним, ранее, 13 февраля, гуманитарная подгруппа ТКГ также не смогла добиться успехов на минских переговорах об обмене заложниками.

«Украинско-Российское обозрение»