СМИ выяснили сколько получает за работу в Европарламенте дочь Пескова

За свою работу у евродепутата Шопрад Пескова получает ту же сумму, что и другие студенты, проходящие стажировку в Европарламенте.

21-летняя Пескова оканчивает учебное заведение во Франции и проходит стажировку в Европарламенте. Практика дочери пресс-секретаря президента России оплачивается. За свою работу Пескова получает ту же сумму, что и другие студенты, сообщает редакция «StarHit».

В обязанности Лизы входит преимущественно обзор прессы. «При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет», – уточнил Шопрад.

Как и все практиканты, Пескова получает заработную плату, которая составляет 1000 евро в месяц (почти 75 тысяч рублей). Что касается отца Лизы, то он заявил, что к деятельности дочери не имеет отношения.

«StarHit»