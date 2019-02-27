Гонорары новой «Чапман». Российские масс-медиа узнали сколько дочь Пескова в Европарламенте

За свою работу Пескова получает ту же сумму, что и другие студенты, проходящие стажировку в Европарламенте.

21-летняя Пескова оканчивает учебное заведение во Франции и проходит стажировку в Европарламенте. Практика дочери пресс-секретаря президента России оплачивается. За свою работу Пескова получает ту же сумму, что и другие студенты, пишет редакция «StarHit».

Издание отмечет, что те, кто следит за жизнью Лизой Песковой, прекрасно наслышаны о том, что практически любая деятельность девушки сопровождается критикой. Поначалу многих не устраивало то, что наследница российского политика учится за границей.

Теперь в адрес Песковой поступает много негатива из-за ее работы в Европарламенте. С ноября дочь пресс-секретаря президента России является стажером в аппарате депутата Франции Эмерика Шопрада.

Как сообщает агентство РИА «Новости», в обязанности Лизы входит преимущественно обзор прессы. «При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет», – уточнил Шопрад.

Как и все практиканты, Пескова получает заработную плату, которая составляет 1000 евро в месяц (почти 75 тысяч рублей). Что касается отца Лизы, то он заявил, что к деятельности дочери не имеет отношения.

Сама Пескова не раз признавалась, что критика выбивает ее из колеи, однако с возрастом Лиза научилась не реагировать на негативные высказывания.

«Недавно давала интервью на тему негатива в Интернете, – писала она в Инстаграме. – Еще года три назад, когда это все началось, мне, честно, было обидно. Но сейчас я стараюсь просто не реагировать на зачастую беспочвенные оскорбления и совершенно неприемлемые высказывания. То, что люди пишут, никак меня не характеризует и в целом ко мне не относится. Люди пишут это, не зная меня лично, моего образа жизни и каких-то других фактов. У них что-то болит внутри, и они находят своего рода громоотвод. Но, если я, например, стараюсь не обращать на это внимание, хоть эта привычка и вырабатывалась некоторое время, сейчас-то я понимаю прекрасно, что счастливые, успешные, уважающие себя, в первую очередь, люди такого не напишут, стараюсь не тратить время и нервы, то для других пользователей Сети это может закончиться очень даже плачевно, ведь в Интернете также сидят дети, подростки и люди с более подвижной психикой».

Эксперты подчеркивают, что кадровая служба и система безопасности Европарламента явно сбоят, если на работу была принята потенциальная новая Анна Чапман. Основанием к такому мнению является тот факт, что Елизавета Пескова – уже во второй раз стажируется в Европарламенте, получая ежемесячно 1 тыс. евро зарплаты.

Примечательно, что ее работодателем является Эмерик Шопрад, прошедший в ЕП от партии подруги президента РФ Марин Ле Пен «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение»). Шопрад из НФ вышел и ныне является членом движения «Свободные французы», или Les Français Libres. Это, очевидно, прямая отсылка к одноименным силам повстанцев-голлистов времен Второй мировой.

В Европарламенте бывший (бывший ли?) соратник Ле Пен входит в парламентскую группу «Европа за свободу и прямую демократию», объединяющую правоконсервативных евроскептиков. Лидер этой группы – известный брекзитир Найджел Фарадж. В ЕП Шопард является членом комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Оба комитета, заметим, имеют доступ к конфиденциальной информации.

«StarHit»