Опознать боевик удалось благодаря распространенным в соцсетях фотографий с ним на месте крушения малазийского «Boeing 777» рейса MH17.

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы задержали боевика «ДНР», который принимал непосредственное участие в деятельности бандформирования «Восток» и охранял обломки сбитого на Донбассе пассажирского самолета рейса MH17, сообщается на сайте ГПСУ.

Во время допроса 41-летний гражданин Украины рассказал, что в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, решил добровольно вступить в ряды боевиков «ДНР».

«Задачи российских кураторов он добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, однажды – расстрела местной жительницы, которая не выполнила каких-то требований наемников», – говорится в сообщении.

Идентифицировать боевика помогли его фото в соцсетях на фоне обломков сбитого пассажирского самолета «Boeing 777» рейса MH17 «Малазийских авиалиний». Мужчина рассказал, что почти два месяца охранял обломки самолета и вещественные доказательства. Он подтвердил, что ракета, которой был сбит самолет, была выпущена из района оккупированного в то время населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

В ноябре 2014 года задержанный дезертировал из пророссийского бандформирования и долгое время скрывался в оккупированном Енакиево.

В феврале 2019 года он решил «наладить мирную жизнь» уже на контролируемой Украиной части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк, где и был задержан.

Мужчина приехал в Торецк «налаживать мирую жизнь» на контролируемой части Донбасса.

Напомним, ранее СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом «Боинге» – офицера ГРУ РФ Олега Иванникова.

ГПСУ