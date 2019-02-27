Картинка на РосТВ об Украине не имеет ничего общего с действительностью, – Цимбалюк

Цимбалюк разрушает российские мифы об Украине, рассказав российским слушателям чем отличается реальная жизнь в Украине от пропагандистской картинки на российских телеканалах.

Моя мини лекция о выборах президента Украины, будущего отношений Украины и России. Старался быть объективным и не ангажированным, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Принять участие в таком интересном формате пригласил меня российский историк Игорь Чубайс. Несколько раз я записал с ним интервью, а вот теперь он позвал ответить на вопросы своего клуба по интересам.

Вопросы из зала также заслуживают внимания, особенно в части жизни в Крыму.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»