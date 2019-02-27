Скандал с песней про атомный удар по Америке. Жить в России становится совсем не весело, а страшно

«Это отвратительно само по себе», – дирекция Санкт-Петербургского хора на своей странице «ВКонтакте» ответила на критику их выступления в Исаакиевском соборе: пользователей возмутила песня 80-х годов прошлого века про атомный удар по Америке.

В этом, в частности, усмотрели попытку подыграть нынешней государственной пропаганде. В хоре же обвинения отрицают, указывая на то, что формируют оригинальный репертуар из произведений разных эпох и не собираются корректировать его под современные реалии. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что нынешняя Россия успела далеко уйти от советских времен.

У нас опять скандал: в государственном музейном комплексе «Исаакиевский собор» проходил праздничный концерт по случаю Дня защитника отечества 23 февраля. Организаторы пригласили популярный концертный хор Санкт-Петербурга, исполнялись разные произведения, но в основном военной тематики.

Как известно, обычно программа завершается неким интересным шлягером, так произошло и в этот раз. Хор перепел хит советского андеграунда 1980-х годов. Песня, как сейчас принято говорить, в шутливой форме повествует о ядерном ударе по Соединенным Штатам Америки. Там, в частности, есть такие слова:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел».

Сразу можно провести аналогию – Вовочка, Петров, Боширов. Кроме того, только что было оглашено послание президента Федеральному собранию как раз на схожую тему.

Хотя, действительно, в советские годы было много разных вариаций, в том числе и сатирических на тему ядерного удара. Например, известный анекдот про то, как две ракеты – наша и американская – решили выпить в полете, американской стало плохо, и наша ее решила проводить домой.

И вот сейчас исполнители очень оскорбились на реакцию, мол, они хотели пошутить, ведь песня-то пародийная, и за нее жестко наказывали в те давние времена, а сегодня злые пользователи соцсетей юмора не поняли. Более того, многие усмотрели в этом очередной пропагандистский прием со стороны действующей российской власти, попытку создать атмосферу нетерпимости и откровенной ненависти в отношении США и западных союзников или просто грубо подыграть нынешней «политике партии».

Можно разбираться, что это было – совпадение или все-таки попытка угодить? Между тем, здесь интересно другое, и это тоже отметили в соцсетях: тогда в страшные советские годы на тему ядерного удара шутили, потому что государственная пропаганда сплошь говорила о советской миролюбивой политике и поджигателях войны – Соединенных Штатах.

Да, это был наш главный противник. Но официально никогда не говорилось, что мы по нему ударим бомбами или ракетами. По крайней мере, не сделаем это первыми. Тем более, официально не полагалась шутить на такую тему.

Советский Союз официально боролся за мир во всем мире, поэтому такие песни исполнялись на студенческих капустниках как своеобразная антипропаганда. А официоз, наоборот, с утра до вечера твердил про мир во всем мире.

И что же мы слышим и видим сейчас? Главная информационная программа страны показывает цели в США, которые могут поразить наши ракеты. Президент говорит, что мы, конечно, никому не угрожаем, но если что, рука не дрогнет. И как по заказу – песенка про друга Вову, который не с пустыми люками прилетел.

Сегодня это совсем не смешно. Скорее, наоборот, даже страшно. Еще чуть-чуть и придется сказать: «Верните СССР и мир во всем мире». И тогда вместе посмеемся над сказочной песней про атомный удар по Америке.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»