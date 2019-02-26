Россия превращается в «черную дыру». О бесперспективности евразийских логистических проектов

Недавно в России анонсировали новый проект транспортно-логистического коридора из Китая в Польщу. Почему этот проект заведомо обречен на полный провал?

Глядя на эту прекрасную карту, рассудил так: огибая Индию и Пакистан китайцы пройдут до Сирии (они и так там уже обосновались), по морю до Голландии тоже «проплывут», пишет на странице в Facebook Александр Морозов, комментируя пост исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций; директор по взаимодействию с органами государственной власти, член Исполнительного Комитета X5 Retail Group; президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РОСО).

«С 1 марта над моим новым рабочим местом в секретариате Делового Совета Евразийского экономического союза будет висеть карта, очень похожая на этот слайд. Жёлтая линия, понятно, самая интересная). По родным местам должна пойти», – написал Наумов.

Но вот эта желтая стрелка через Россию на Польшу – ничего не получится. Там вообще нельзя пройти. Никто не знает почему.

Поэтому китайцам можно посоветовать только одно: идти через Берингов пролив, долбить лед и обустраивать северный морской путь. Может удасться дойти до Норвегии.

глядя на эту прекрасную карту, рассудил так: огибая Индию и Пакистан китайцы пройдут до Сирии (они и так там уже… Опубліковано Александром Морозовим Вівторок, 26 лютого 2019 р.

А попытка построить торгово-гуманитарный коридор через Оренбург на Гданьск – это просто «вырванные годы». Можно потратить как Калви – 20 лет, заплатить все входные взносы, дополнительные взносы, откаты со взносов, взносы с откатов, учесть всю «специфику» – и в результате провалиться в черную дыру.

Александр Морозов, Facebook