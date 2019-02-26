Деоккупация ОРДЛО Россией. Реалистичный сценарий возвращения Донбасса Украине

Украина никогда не пойдет на выполнение российского требования о предоставления автономии Донбассу. У России только один вариант – вернуть регион без каких либо условий.

Недавно Дмитрий Тренин – известный российский внешнеполитический эксперт – опубликовал большую статью о российской стратегии в глобальном мире в обозримом будущем, пишет на страницах «Newsader» Александр Морозов.

В ней много реалистичных соображений о том, как России будет строить отношения с Китаем, Европой и США, а также о политике на Ближнем Востоке. В публикации есть одно неожиданное рассуждение, которое редко встретишь в российских экспертных публикациях: Тренин предлагает вернуть Донбасс Украине, отказавшись от всех тех условий, которые ранее выдвигал Кремль. Он пишет:

«Надежды Москвы на благоприятную для РФ смену руководства в Киеве и «большую сделку» с Вашингтоном, а также на то, что на основе Минских соглашений может быть осуществлено урегулирование на Востоке Украины, нереалистичны. Имеет смысл переходить к активной политике на украинском и восточноевропейском направлениях. И здесь Москва может сделать принципиальный выбор в пользу собирания людей вместо собирания земель. Донбасс – украинская территория, которая рано или поздно соединится с остальной частью страны. Его жителям, которые чувствуют особую связь с Россией или опасаются преследований со стороны киевских властей, необходимо предоставить возможность и условия – в том числе материальные – для переезда в Россию и получения гражданства РФ. Активное привлечение людей на жительство и работу в Россию будет гораздо эффективнее поддержки квазигосударственных образований – таких как ДНР, ЛНР, а также Приднестровской Молдавской республики…».

Тренин – человек далеко не наивный. Он учитывает возражение, которое так тревожит многих в России: а как же люди Донбасса, что с ними будет? В России многие рисуют себе в воображение средневековые ужасы, которые начнутся после передачи Донбасса Украине. Массовое сознание подогрето СМИ, а некоторые эксперты умышленно усиливают эти страхи телезрителя.

Тренин имеет следующее: если Кремль решит вернуть Донбасс Украине, то это не такая сложная ситуация, как кажется. Значительная часть населения Донбасса как работала, так и будет работать на приватизированных предприятиях. Донбасс реально управлялся и до вторжения, и в нынешний период, и после него – симбиозом украинских и российских олигархов, являющихся владельцами крупнейших компаний. Тренин считает, что Москва просто может забрать к себе ту часть граждан, которые слишком связали себя с агрессивным сепаратизмом, тем более что у многих из них и так уже есть российские паспорта.

Разумеется, этот переход требует создания сильных институций международного контроля – для избежания произвола. Если Кремль делает искренний шаг к урегулированию, то легко создать альянс под эгидой ОБСЕ или альянс трех-четырех европейских стран, которые введут свой смешанный миротворческий контингент в Донбасс, чтобы гарантировать соблюдение европейских норм в области прав человека в переходный период.

В чем логика такого решения? Если Россия не собирается присоединять Донбасс к себе, то она обрекает большой регион на многолетнюю деградацию. Это, в некотором смысле, еще худшее предательство в отношении донбассцев, чем забрать часть их к себе, а другую часть оставить под контролем международного миротворческого альянса. Тренин считает, что такое решение – в интересах России.

Не знаю, прав ли он. Но здесь важна сама постановка вопроса. К сожалению, в российской экспертной среде не обсуждаются – ни сценарии присоединения Донбасса с их реалистичными последствиями, ни сценарии возврата. Обсуждают только нереалистические требования Москвы к Киеву. Тренин совершенно прав: ни эта киевская власть, ни следующая, ни этот состав Рады, ни тот который будет сформирован осенью – на требования автономии Донбасса по кремлевскому сценарию не пойдет.

Никакого давления никакие страны оказывать на Киев не будут. При этом деградация Донбасса и превращение его во второе Приднестровье не может быть разумной долгосрочной целью Кремля, поскольку этот конфликт подрывает позиции России в первую очередь внутри самой так называемой «Евразии» – среди ближайших соседей.

Тренин не пишет об этом, но очевидно также, что уход Кремля из Донбасса без ультиматумов Киеву немедленно вызовет и подъем в среде тех европейских политиков и бизнесменов, которые хотели бы нормализовать отношения с Россией, а не участвовать в бесконечной «гибридной войне» с Кремлем. Откроются новые опции в переговорных процессах по многим направлениям.

Аргумент Путина «Мы не можем бросить наших людей» – чем дальше, тем больше звучит крайне двусмысленно в отношении этих самых людей: прошло пять лет, люди в Донбассе уже не ждут воссоединения с Россией, бывшие герои борьбы за отделение от Украины уже погибли или вытеснены оттуда самим Кремлем, а в честность местных администраций, поставленных Москвой, никто не верит. Де-факто люди в Донбассе чувствуют себя как раз брошенными, а не спасенными. И у этого нет никакой перспективы.

Именно это и заставляет отнестись к размышлению Дмитрия Тренина серьезно. Такое решение проблемы нужно не отбрасывать эмоционально, а обдумывать подробно – как один из реалистичных сценариев.

Как и Дмитрий Тренин, я считаю, – подчеркивает Морозов на своей странице в Facebook, – что Кремль должен отдать Донбасс обратно, без всяких условий, а просто под гарантии международного консорциума. Либеральной демократии в России не будет никогда, «внутренний бред» будет продолжаться, но зато снаружи многие вздохнут с облегчением.

Как и Дмитрий Тренин, я считаю, что Кремль должен отдать Донбасс обратно, без всяких условий, а просто под гарантии… Опубліковано Александром Морозовим Понеділок, 25 лютого 2019 р.

А для самой России такое решение было бы огромным облегчением. Каково ваше мнение?

Александр Морозов, «Newsader»