Питерский «социальный лифт» Пригожина. Провинциалам надо идти в «шестерки» к «повару Путина»

Пригожину в пору открывать свою «бизнес-школу», где он может поделится опытом, как из простого гопника стать владельцем бизнес империи, фабрики троллей и частной армии.

Сегодня опубликован исследовательский проект об «империи Пригожина». Земля питерская – «колыбель революции и декаданса» – продолжает поставлять путинских проходимцев. Одни стареют и «сползают» со сцены, на их место приходят другие, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Кем был Пригожин, когда Путин переставлял юного Миллера на Газпром? Смешно сказать! «Вилки мыл на кухне». Но пришло и его время. А там уж подойдет и время тех молодых, кто там сейчас заканчивает Горный институт, Бонч-Бруевича, Военмех…

сегодня опубликован исследовательский проект об "империи Пригожина". Земля питерская — "колыбель революции и декаданса"… Опубліковано Александром Морозовим Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Провинциальной молодежи надо не в Москву ехать на учебу – к хипстерам. а в Питер – к пригожинцам. Оттуда – старт в большую жизнь.

А из Москвы – куда? В Берлин разве что, скитаться там по каким-то анархистским сквотам или мыкать горе десять лет на стажировке во фрай-университете.

А в Питере – год-два – и ты уже с автоматом на БТРе в Судане или косишь либералов прямо дома. И уж оттуда – в Москву.

Вот тогда ты как настоящий пацан – поднимешь деньги в Москве, а не будешь там до 40 лет болтаться на каком-то «Флаконе» с лекциями про фон Триера.

Александр Морозов, Facebook