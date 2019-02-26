Истерия неправильного градуса. Путин кусает локти из-за саммита Трампа и Ына в Ханое

Мир с неподдельным интересом ждет ханойского саммита Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

При этом в Вашингтоне, похоже, исчезла эйфория, наблюдавшаяся после первой встречи двух лидеров, прошедшей в Сингапуре. Тогда американский президент утверждал, что Северная Корея «больше не представляет ядерной угрозы», пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Сейчас же он пишет в Twitter нечто иное: «Уезжаю в Ханой на саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на котором мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на сингапурском саммите. Денуклеаризация?». Знак вопроса в случае Трампа означает большие сомнения у человека, который стремится внушить всем и каждому, что сомнений не испытывает. И несмотря на явно пониженные ожидания, Трамп едет на встречу с Ким Чен Ыном, безусловно, добавляя важности и влиятельности своему партнеру по переговорам, который еще недавно был патентованным мировым изгоем.

Подозреваю, что в Кремле кусают локти, наблюдая за подготовкой к ханойскому саммиту и всеобщим к нему вниманием. Я уже писал, что с какого-то момента Путин пошел по северокорейской дорожке, начал пугать мировое сообщество и в первую очередь США своей ядерной безбашенностью.

Казалось бы, все козыри для такой игры были в руках российского начальника. Прежде всего, не жалкий десяток ядерных боеприпасов, как у Ким Чен Ына, а потенциал, превосходящий в 4-5 раз совокупную мощь всех остальных ядерных держав, кроме Соединенных Штатов. Это гарантированная способность спалить планету Земля. И это должно производить впечатление, это должно пугать. Оказавшись в жесткой международной изоляции, Путин решил выйти из нее, убедив мир в собственной способности нажать кнопку.

Ким Чен Ын периодически фотографировался с чем-то напоминающим ядерную боеголовку и сообщал при этом восхищенному северокорейскому народу об очередном успехе ученых страны в создании чудо-оружия. Путин тоже в прошлом году поведал о невиданных вооружениях: планирующих боеголовках «Авангард», гиперзвуковых ракетах «Кинжал», боевых гиперболоидах и атомных двигателях.

Ким Чен Ын периодически грозил сжечь США. И вот Путин недавно в обращении к Федеральному собранию сообщает о намерении «развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». А потом на встрече с руководителями СМИ уточняет, что речь идет о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон» на надводных кораблях и подводных лодках, которые могут пустить это чудо-оружие, даже не заходя в исключительную экономическую зону США (200 миль).

В Северной Корее торжественно демонстрировали видеоролик, показывающий, как боеголовка падает на Вашингтон. И на днях главный пропагандист России Дмитрий Киселев, захлебываясь от восторга, демонстрировал возможные цели для российского удара: Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов и пункт управления президента США в Форт-Ритчи, Управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане, пункт управления ядерными силами в Джим-Крике. Киселев также предложил телезрителям вместе с ним решить «задачку для школьника третьего класса»: рассчитать подлетное время для гиперзвуковых новейших российских ракет «Циркон», если они будут запущены с подлодок, подошедших на расстояние 400 км к берегам США.

То есть в России вроде бы старательно использовали все ингредиенты адского блюда Пхеньяна. А все равно чего-то не хватает. Пресновато как-то получается, робко. И Вашингтон говорит сакраментальное «Не верю». В итоге Трамп на всех парах несется на встречу с Ким Чен Ыном, а от общения с Путиным нос воротит. Выясняется, ядерную истерию нужно поддерживать на определенном градусе.

При этом ей должен сопутствовать соответствующий пафос. Вальяжный Киселев хоть и пытается говорить грозно, но в глазах – вовсе не адское ядерное пламя, а дворец в Крыму. Куда Киселеву до хора ракетных войск Корейской народной армии, который со страстью поет: «Наши гордые «Хвангсоны» (ракеты средней дальности) – это ракетные взрывы…

Они летят так быстро, как вспышка молнии, чтобы бросить вызов империализму». Да и Путин пока не по-северокорейски мягок с подчиненными. Дочка Пескова вот в Европарламенте стажируется. Внучонок Золотова в проклятой Британии учится. Кто же после этого поверит, что президент РФ всерьез намерен нацелить ракеты на ихние центры принятия решений.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»