Путин не выпустит Калви на свободу. В России последний американский русофил обречен

Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент счел оправданным задержание Майкла Калви. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимира Путин лишь констатировал факты, своих предпочтений не высказывал.

Ранее Bloomberg сообщил о реакции Владимира Путина на арест топ-менеджеров фонда Baring Vostok. По информации источников агентства, вопрос обсуждался на закрытом совещании у президента. Согласно этому сообщению, Путин якобы отметил, что вмешательство в дела силовых структур может пагубно сказаться на безопасности рядовых граждан. Сегодня же сам инвестфонд обратился к главе государства с просьбой взять под личный контроль дело Майкла Калви. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе сомневается, что Калви и другие фигуранты громкого дела смогут в ближайшее время выйти на свободу.

Baring Vostok написал письмо президенту России с просьбой взять под личный контроль дело топ-менеджеров этого крупнейшего инвестиционного фонда, в том числе и американца Майкла Калви. В обращении к Владимиру Путину в частности отмечается, что в последнее время российские суды и правоохранители воздерживаются от того, чтобы сажать подозреваемых в экономических преступлениях в СИЗО.

Однако в случае Калви и других руководителей выбрана именно самая жесткая мера пресечения. «Коммерсантъ FM» задает вопрос Дмитрию Пескову, читал ли Путин письмо или доложено ему что-нибудь по этому поводу. Пресс-секретарь главы государства отвечает, что подобные резонансные дела итак находятся на особом контроле тех служб, которые их ведут. Так что выводы делайте сами.

Но и это еще не все. Своеобразный ответ из Кремля пришел через агентство Bloomberg. Вернее, через его три источника. Это традиционный способ коммуникации российской власти и общественности по резонансным и другим делам. Так вот, Bloomberg сообщает, что дело Калви обсуждалось на некой закрытой встрече перед оглашением послания. Владимир Путин сказал, что не давал согласия на арест сотрудников компании, однако считает оправданным предварительное заключение под стражу подобных фигурантов.

Если вмешиваться в дела силовиков и искусственно ограничивать их полномочия, это может пагубно сказаться на безопасности рядовых граждан, – по версии Bloomberg, так якобы говорил президент. Позже Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Путин счел оправданным задержание Калви.

По словам пресс-секретаря, глава государства не высказывал своих предпочтений, а лишь констатировал факты. Таким образом, Дмитрий Сергеевич фактически подтвердил, что встреча все-таки была, и дело Baring Vostok на ней так или иначе обсуждалось. И это не свидетельствует о том, что Путин настроен на то, что топ-менеджеров нужно отпустить. Резюмируя вышесказанное, сомнений практически не остается: у Калви мало шансов выйти на свободу под домашний арест или подписку о невыезде. Может быть, конечно, в итоге все будет хорошо, но явно не сейчас.

Обращения к Владимиру Путину по резонансным делам – обычная практика. Однако можно рискнуть предположить, что в последнее время подобное может даже навредить фигуранту. Президент отвечает традиционно: может быть, и не стоит сажать человека в тюрьму, однако это компетенция суда, в которую даже первое лицо не вправе вмешиваться. Хотя ранее считалось, что без согласия Кремля силовики не производят таких арестов. В этом и состоял неписаный закон вертикали.

Путин есть судья и главный арбитр. Он может вмешаться и решить сложный вопрос. Но сейчас все стало по-другому. Нет, президент может повлиять, но, видимо, в совсем крайнем случае.

А вот почему изменились обстоятельства – это самый главный вопрос. Здесь есть только версии. Одна из них очень проста: они там, в Америке, могут задерживать наших граждан, почему мы не можем? А то, что он крупный инвестор, – так закон для всех один. Разберемся. И без их инвестиций тоже как-нибудь проживем, найдем других партнеров. Не хотите дружить на высшем уровне – значит, и денежки врозь. Ну и главное: экономика российская по-прежнему жива. Она просто переходит в новую реальность – с Востоком, но без Baring.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»