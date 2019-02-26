Внедрение новой «Чапман». Дочь Пескова – возможный агент России в структурах ЕС

Кадровая служба и система безопасности ЕП явно сбоят, если на работу была принята потенциальная новая Анна Чапман.

Журналисты «Радио Свобода» до неприличного обнажили пробелы в системе безопасности и кадровой службе Европейского парламента, в ходе расследования установив, что дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова – Елизавета – стажируется в Европарламенте, получая ежемесячно 1 тыс. евро зарплаты. Причем стажируется уже во второй раз, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Ее работодателем является Эмерик Шопрад, прошедший в ЕП от партии подруги президента РФ Марин Ле Пен «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение»). Шопрад из НФ вышел и ныне является членом движения «Свободные французы», или Les Français Libres. Это, очевидно, прямая отсылка к одноименным силам повстанцев-голлистов времен Второй мировой.

В Европарламенте бывший (бывший ли?) соратник Ле Пен входит в парламентскую группу «Европа за свободу и прямую демократию», объединяющую правоконсервативных евроскептиков. Лидер этой группы – известный брекзитир Найджел Фарадж. В ЕП Шопард является членом комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Оба комитета, заметим, имеют доступ к конфиденциальной информации. Но к этому вопросу вернемся позднее.

Отметившийся поддержкой аннексии Крыма Шопрад, конечно же, не видит проблемы в том, что дочь «голоса» Путина работает в законодательном органе Евросоюза: мол, да, она близкая родственница высокопоставленного россиянина, но всего лишь студентка, которая начала стажировку в ноябре 2018 г., а уедет из ЕП в апреле этого года. Пескова, кстати, учится сейчас в частной парижской бизнес-школе EDC (Ecole des Dirigeants et des Créateurs), чем, собственно, в полной мере соответствует образу гламурного отпрыска представителя российской политической элиты.

Однако с Шопрадом не согласны его коллеги. Так, представитель Альянса либералов и демократов из Литвы Петрас Аустревичус назвал ее стажировку «большим позором» для ЕП. «Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского Союза», – добавил он. Соотечественница Шопрада Кристин Рево д’Алонн-Боннефуа с ним согласна: «Это действительно шокирует. Дочь пресс-секретаря Кремля – не просто кто-то. Я удивлена, что ее принятие на работу было подтверждено кадровой службой парламента».

Журналисты отмечают в расследовании, что стажеры законодателей имеют доступ не только к зданиям ЕП в Брюсселе и Страсбурге, но и к внутренней компьютерной сети парламента, внутренней сети евродепутата и ряду документов ЕС. Шопрад в ответ на это поспешил заявить, что Лиза Пескова доступа к конфиденциальным документам не имеет. Да и сам евродепутат, как утверждает спикер ЕП Марджори ван ден Брук, никогда не имел доступа к конфиденциальным документам». Но так ли это? Или это лишь попытка представителей ЕП нивелировать вскрывшуюся проблему?

Тайны Евросоюза

Доступ к секретной информации ЕС регулируется по меньшей мере пятью нормативно-правовыми актами: межведомственными соглашениями, решениями Бюро (руководство ЕП – 14 вице-президентов, избираемых депутатами сроком на два года) и т. д.

В зависимости от типа такой информации определяется и доступ к ней. А виды «Секретной информации ЕС» (EUCI), согласно Дополнению II к Рамочному соглашению об отношениях между Европейским парламентом и Европейской комиссией от 20 ноября 2010 г., следующие:

● Très Secret UE/EU Top Secret – данные, несанкционированное раскрытие которых может нанести исключительно серьезный ущерб ключевым интересам ЕС либо одного или нескольких его государств-членов;

● SECRET UE – данные, несанкционированное раскрытие которых может нанести серьезный ущерб;

● CONFIDENTIEL UE – данные, несанкционированное раскрытие которых может нанести ущерб;

● RESTREINT UE – данные, несанкционированное разглашение которых может быть невыгодным для интересов ЕС или одного или нескольких его государств-членов.

Кто может запросить конфиденциальную информацию: президент ЕП (сейчас Антонио Таяни); главы комитетов по иностранным делам (AFET), подкомитетов по безопасности и обороне (SEDE) и правам человека (DROI); Бюро; Конференция президентов (глава ЕП и лидеры парламентских фракций); глава делегации парламента, который входит в состав делегации ЕС на международной конференции. Доступ к EUCI после изучения запроса и прохождения должных процедур может быть предоставлен не только вышеупомянутым чиновникам, но также членам этих трех комитетов и членам Европарламента.

Еще один документ – Межведомственное соглашение от 20 ноября 2002 г. между Европейским парламентом и Советом о доступе Европейского парламента к секретной информации Совета в сфере политики безопасности и обороны – гласит, что председательство в Совете ЕС (каждая страна председательствует в Совете ЕС шесть месяцев) или генсек/высокий представитель информируют президента ЕП и специальный комитет, возглавляемый главой комитета по иностранным делам, правам человека, общей политике в области безопасности и обороны и состоящий из четырех членов, назначенных Конференцией президентов, о содержании конфиденциальной информации, если это необходимо для реализации Европарламентом своих полномочий.

Президент ЕП после согласования с Советом ЕС, в свою очередь, может предоставить секретные данные, за исключением информации классификации Très Secret/Top Secret, главам трех комитетов, членам этих комитетов, провести обсуждение данных за закрытыми дверями. Анализ таких документов проводится в помещениях ЕП без телефонов, камер, фотоаппаратов и прочих гаджетов, а также возможности сделать копию и т. п. Документы, которые раздаются в начале заседания и собираются в конце, могут быть пронумерованы.

Кроме того, законодательством регулируются и вопросы, связанные с конфиденциальными данными, которые не относятся к общей внешней политике и политике безопасности. Согласно п. 4 ст. 5 Межведомственного соглашения от 12 марта 2014 г. между Европейским парламентом и Советом о передаче и обработке Европейским парламентом секретной информации Совета по вопросам, не относящимся к общей внешней политике и политике безопасности, доступ к таким данным могут получить президент ЕП, Конференция президентов, Бюро, главы комитетов, докладчик и члены комитетов, заведомо определенные как лица, которые должны знать содержание такой информации.

И, конечно, после проверки в соответствии с правилами безопасности органа, а также подписания документа относительно их осведомленности о всех правилах и процедурах. Кроме того, остальные члены ЕП могут направить запрос на доступ к данным через вышеприведенные парламентские органы или должностных лиц. Если те сочтут, что законодатель имеет право получить доступ и соответствует всем установленным критериям, то тогда получит.

Новая Чапман

Так что Эмерик Шопрад, а вместе с ним и Елизавета Пескова, что бы не говорили представители Европарламента, могли иметь доступ к такого рода информации. Необязательно из области безопасности или обороны. Прочие тайны ЕС – тоже прекрасный подарок Кремлю, использующему любую мелочь в своей гибридной войне против Евросоюза.

Во-вторых, нужно понимать, что 21-летняя симпатичная дочь пресс-секретаря Кремля получила возможность общаться в кулуарах и неформальной обстановке с другими людьми, которые точно имеют доступ к конфиденциальной информации. Для реализации задуманного достаточно пококетничать, заводить романы необязательно.

И найти ключ к сердцу того или иного законодателя/чиновника определенно помогут досье спецслужб РФ с детальным психологическим портретом. Соответственно, здесь пахнет не только доступом, но и возможностями для вербовки лоббистов интересов Кремля в самом сердце Евросоюза.

Елизавета Пескова, которая, как и многие другие дети российской элиты, является шестеренкой теневой структуры власти в России, по сути, является новоявленной Анной Чапман или же Марией Бутиной. Ее «карьера» началась хорошо – со «стажировки» в Европейском парламенте, что открывает прекрасные перспективы для будущих свершений и под прикрытием французского паспорта.

Таким образом, дочь путинского «голоса» служит на благо родины, получая дивиденды от такой службы, но избегая всех «прелестей» жизни в подсанкционной и коррумпированной России. Хотя в то же время такие эмигранты являются носителями набора всевозможных кремлевских штаммов, которыми в итоге заражает европейское общество.

В свете всего этого возникает ряд вопросов к Европейскому парламенту. Первый: почему отсутствует элементарная процедурная гигиена? Второй: как ЕП будет заделывать прорехи в системе безопасности? Третий: будет ли ЕС актуализировать и модернизировать работу своих органов власти, учитывая наличие угрозы единству блока со стороны России? России, которая зачастую поддерживает евроскептиков и популистов.

Например «Национальный фронт». Возможно, это не соответствует демократическим ценностям ЕС, но кадровикам и службе безопасности следовало бы попристальнее присматриваться к такого рода депутатам, как Эмерик Шопрад, и его работникам, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда в кулуарах законодательного органа Евросоюза беспрепятственно разгуливает дочь пресс-секретаря Кремля.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»