Иннициатива Тимошенко об импичменте – свидетельство паники в штабе кандидатки

Что означает заявление Тимошенко о начале импичмента президента Порошенка?

Это свидетельство паники в штабе Тимошенко – они не верят в победу на выборах, а поэтому сознательно идут на обострение, сообщает «Анатомия Выборов».

В результате от нее многие отвернутся, хотя Тимошенко временно переключит на себя медийное внимание.

Так что очередной смешной политический пиар не более.

Что означает заявление Тимошенко о начале импичмента президента Порошенка?Это свидетельство паники в штабе Тимошенко -… Опубліковано Анатомия выборов Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Для «чайников» в праве объясним, что импичмент – абсолютно нефункционирующая процедура в украинских реалиях, так как не урегулирована законодательно. Нет соответствующего закона о временных следственных комиссиях, предусмотренных конституцией.

«Анатомия Выборов»