Россия не будет участвовать в строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине

Американская компания готова софинансировать украинский проект по постройке и вводу в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива.

Осенью 2019 года Украина планирует объявить конкурс на строительство и финансирование завода по фабрикации ядерного топлива на базе Южно-Украинской АЭС. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил об этом в ходе организованного Институтом им.Адама Смита Международного энергетического форума в Киеве, передает «Европейская Правда» со ссылкой на информацию полученную агентством «Интерфакс-Украина».

«Буквально через полгода будем объявлять конкурс на строительство завода», — сказал Насалик.

По его словам, технологии предоставит компания «Westinghouse», которая также готова софинансировать этот проект. Если американская компания выступит только в качестве поставщика технологий, то, по мнению министра, финансирование может обеспечить «НАЭК «Эенргоатом».

По расчетам министра, стоимость сооружения завода, способного изготавливать топливные порошки и таблетки, составит около 400 млн долларов, в случае упрощенной модели со сборкой комплектующих – 120-130 млн долларов.

Как сообщалось, на мощностях базирующегося в Южноукраинске ОП «Атомэнергомаш» начато производство комплектующих (хвостовиков) для топливных кассет.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании «ТВЭЛ» в Кировоградской области. Было создано ЧАО «Завод по производству ЯТ», в котором украинскому госконцерну «Ядерное топливо» принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, «ТВЭЛ» – 50% минус 1 акция. Общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов.

В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление «Завод по производству ЯТ» на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода.

«Европейская Правда»