Россия пытается сорвать работу информационно-аналитической системы «Выборы» в Украине

Россия пытается получить доступ к стратегически важной информации и технически сорвать проведение украинских выборов, дезорганизовав работу информационных ресурсов по выборам в Украине.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались получить данные о сети связи, обеспечивающих проведение выборов президента Украины, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что житель Днепра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети, где распространял фейковые новости и публичные призывы к изменению государственной границы Украины.

«К администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе», – говорится в заявлении.

Сообщается, что в ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России.

«Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений», – заявили в СБУ.

У Дніпрі співробітники СБ України викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережі зв’язку, які забезпечують… Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 26 лютого 2019 р.

В ведомстве добавили, что по замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы «Выборы», которая на данный время разворачивается.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

СБУ