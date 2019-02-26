В Санкт-Петербурге хор исполнил песню о ядерной бомбардировке США

Малоизвестная песня, была написана 80-х годов прошлого век советским бардом Андреем Козловским.

Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерной бомбежке США во время концерта по случаю 23 февраля в Исаакиевском соборе. Выступление опубликовано на странице хора в соцсети ВКонтакте, также видео опубликовал блоггер Геннадий Мохненко на своей странице в Facebook.

Видеозапись концерта в Исаакиевском соборе вызвала общественный резонанс, после чего хор опубликовал официальное заявление о том, что исполнил «малоизвестную песню, написанную 80-х годах бардом Андреем Козловским».

Песня начинается словами:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!»

Песни о ядерной бомбежке Америки и негров, под куполом Исаакиевского собора, в честь 23-го февраля — это НЕЧТО!!! Не пропустите сей шедевр скрепоносной уродины — россии… )))) Но главное… Питерская интеллигенция — ликует!!! Пуси-Райт рвут волосы в сторонке!!!)))Текст…. На подводной лодочке с атомным моторчикомДа с десятком бомбочек под сотню мегатоннПересек Атлантику и зову наводчика:"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Все могу за три рубля!Здравствуй, новая земляНеприятеля!И на самолетике сверху друг мой ВовочкаНе с пустыми люками в гости прилетел,На подводной лодочке да с атомным моторчикомЭкипаж веселую песенку запел.Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Можем все за три рубля!Ты гори, гори земляНеприятеля!Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,Спят усталые игрушки, негры тихо спят,Ты прости, Америка, хорошая Америка,Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Все могу за три рубля!Пополам гори земляНеприятеля! Опубліковано Gennadiy Mokhnenko Понеділок, 25 лютого 2019 р.

24 февраля российский телеведущий в эфире программы «Вести Недели» назвал несколько целей на побережье США, куда могут долететь российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» — это Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов в Форт-Ритче.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

«Украинско-Российское обозрение»